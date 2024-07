Cinema in Valle: escursione e proiezione di "Across" a San Michele di Pesio

Dopo il successo del tour partito lo scorso 30 aprile, Across film documentario di Irene Dorigotti torna al cinema. Un road movie spirituale di un’antropologa scout tra documentario, fiction, materiali d’archivio e reportage di viaggio che parte dall’ostensione della Sindone a Torino fino a raggiungere il sincretismo e il vociare del Messico, il caos del Vietnam e i Templi di Angkor Wat in Cambogia, e che esce proprio nell’anno del 50° anniversario dalla fondazione dell’Agesci.

Mercoledì 24 luglio Across e Irene Dorigotti saranno protagonisti di Cinema in Valle, proiezioni itineranti per scoprire il territorio, che proporrà un’escursione verso il Rifugio San Michele di Certosa di Pesio con partenza alle ore 18.30 dal parcheggio Certosa di Cesio, rinfresco all’arrivo in quota e quindi proiezione del film alle ore 21.30.