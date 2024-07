Il monregalese Pietro Danna, fedelissimo di Costa, guiderà la segreteria dell'assessore Marco Gallo

Marco Gallo, assessore alla Montagna, ha scelto un monregalese come braccio destro. Pietro Danna, classe 1992, avvocato, svolgerà il ruolo di capo della segreteria dell'ex sindaco di Busca, promosso nella squadra di governo della Regione dopo esser risultato il più votato della lista civica "Cirio presidente" alle scorse elezioni regionali.

Danna arriva all'incarico con un bagaglio di esperienza politica ed amministrativa maturata nell’ultimo decennio, caratterizzato da un impegno politico forte nell’ambito dell’area liberale rappresentata a livello locale da Enrico Costa. La prima esperienza amministrativa risale all'elezione a consigliere comunale nel suo paese di origine, Monastero di Vasco, sette anni fa. Tuttora è un componente del consiglio comunale. Nel 2018 è stato eletto per la prima volta in Consiglio provinciale, incarico che ha visto rinnovato nel 2021 quando si è presentato con la lista "Granda in azione", raccogliendo un ottimo numero di consensi tra gli amministratori del Cuneese. Al curriculum ha aggiunto anche un'esperienza come consigliere dell'Unione montana Valli Monregalese.

"Ringrazio l'assessore Gallo per la fiducia che ha voluto accordarmi - spiega Danna -. Mi avvicino alla nuova esperienza con grande entusiasmo e molti stimoli visti anche i differenti ambiti in cui Marco è chiamato a operare e decidere: dalla Montagna alla biodiversità, dalle Aree Protette alla tartuficoltura, senza dimenticare la delega sul sistema neve, che rappresenta un'importante voce per l'economia alpina del Cuneese. Ci sarà molto da lavorare, ed in tal senso sono a completa disposizione degli amministratori del nostro territorio, dei quali intendo essere un riferimento per quanto possa essere utile”.