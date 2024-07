Dal primo agosto duovi medici a Cuneo, Demonte e Gaiola

Dal 01 agosto 2024 si inseriranno quali Medici Titolari di Medicina Generale:

• Il Dr. Giorgio Mozzone che presterà la propria attività previo appuntamento al 3284364371 (Mail studiomedicomozzone@gmail.com) a Cuneo in piazza Galimberti 1 con i seguenti orari : lunedì dalle 15alle17; martedì dalle 10 alle 12; mercoledì dalle 10 alle12; giovedì dalle 15 alle 17 e venerdi dalle 10.00 alle 12.00.

• La Dr.ssa Paola Ravotti che presterà la propria attività previo appuntamento al 0171/267445 (Mail ravottipaola@gmail.com)a:

- Demonte in via Perdioni 2 con i seguenti orari: lunedì 15-16; martedì 15-16; venerdi’ 9-10.

- Gaiola in via XX Settembre 2 con i seguenti orari: Mercoledì 15-16 e giovedì 9-10.



La scelta dei nuovi medici da parte degli assistiti può essere effettuata online attraverso il Fascicolo Sanitario Elettronico e con l’applicazione “Il mio medico”, presente sul portale “Salute Piemonte” accessibile con SPID, CIE o TS-CNS, ovvero presso gli Sportelli dell’ASL CN1 muniti di tessera sanitaria o team plastificata (tessera europea assicurazione malattia) e di un documento di riconoscimento.



Nel caso in cui il cambio medico sia riferito a persona diversa dal richiedente occorre presentarsi muniti di delega (il modulo è reperibile presso gli sportelli o sul sito dell’ASLCN1) con i documenti di riconoscimento sia del delegato che del delegante.