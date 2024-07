Cuneo, il progetto Attivamente Anziani propone tre percorsi di “Palestra di allenamento digitale”

Il progetto “Attivamente Anziani”, promosso dal Comune di Cuneo, nei mesi di luglio e agosto 2024 fa tappa in tre centri incontri comunali per anziani con nuovi incontri sul tema del digitale.

Il progetto “Attivamente Anziani” continua il percorso di alfabetizzazione digitale: sono stati individuati tre centri incontri (San Paolo, Cerialdo e Madonna dell’Olmo) in cui verrà proposto il percorso “palestra di allenamento digitale”.

In ognuno dei centri incontri ci saranno due appuntamenti saranno così strutturati: il mercoledì si terrà un laboratorio per allenarsi all’uso del telefono sperimentandosi nell’utilizzo di strumenti quali whatsapp, la mail e google maps; mentre il venerdì ci sarà la presenza del PUNTO DIGITALE FACILE per far conoscere e sperimentare i servizi dello sportello di facilitazione digitale ai presenti.

Il progetto “Reti di facilitazione digitale” realizzato dal Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, grazie a un finanziamento PNRR messo a disposizione dalla Regione Piemonte, è presente sul territorio consortile con i Punti Digitale Facile, sportelli a cui i cittadini possono accedere gratuitamente per ricevere assistenza e formazione sull’utilizzo delle tecnologie digitali, migliorare le proprie competenze e usufruire dei servizi on line della pubblica amministrazione (info su www.retefacilitazionedigitale.it).

Partecipazione gratuita, per informazioni contattare Lucia Garro (educatrice cooperativa Emmanuele), cell. 380 154 9248..

Il progetto “Attivamente anziani” si pone di favorire la socializzazione, contrastarne l’isolamento e migliorare il senso di appartenenza. Il progetto è promosso dal Comune di Cuneo, in collaborazione con la Cooperativa Emmanuele, l’impresa sociale Eclectica+, il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese e l’associazione LiberaVoce e l’Unitre.

Di seguito il calendario degli incontri: