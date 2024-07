Giornalista aggredito a Torino: identificati gli aggressori, uno è cuneese

Sono quattro le persone identificate dalla Digos per l’aggressione ai danni del giornalista del quotidiano “La Stampa”, Andrea Joly, malmenato in via Cellini mentre stava filmando un raduno di simpatizzanti davanti ai locali del circolo di Casapound.

Stando a quanto riporta “La Stampa” i quattro identificati dalla Digos sarebbero: Euclide Rigato (45 anni), Maurizio Galliano (53 anni) entrambi torinesi, Igor Bosonin (46 anni) di Ivrea e Marco Berra (35 anni) di Cuneo. Proprio questa mattina era scattata l'operazione di perquisizione della abitazioni dei quattro ritenuti essere gli aggressori. Tutte le persone sono state denunciate per lesioni e violenza privata. A quanto si apprende nel corso delle perquisizioni nelle abitazioni sarebbero stati trovati e sequestrati gli abiti usati la sera dell’aggressione. Intanto l'Ordine dei Giornalisti del Piemonte ha organizzato un presidio sotto la Prefettura di Torino (leggi qui). "La libertà di stampa è un fondamento della nostra democrazia, poco più di un mese fa avevamo organizzato un altro momento proprio per parlare dei rischi che la libertà di stampa corre attualmente nel nostro Paese - ha commentato il presidente dell'Ordine dei Giornalisti Piemonte Stefano Tallia - Ci sono leggi nel nostro paese che rischiano di limitare il diritto d'informazione, che di fatto impediscono una chiara informazione per il pubblico, queste noi le definiamo leggi bavaglio e la politica deve provvedere urgentemente."