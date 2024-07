Market cap delle meme coin in crescita a 53 miliardi di dollari, mentre The Meme Games raccoglie 200.000 dollari in prevendita

Sono sempre più le meme coin lanciate sul mercato e i trader sono alla costante ricerca della prossima gallina dalle uova d’oro. La capitalizzazione di mercato del segmento, stando a Coinmarket Cap, è di 53 miliardi di dollari, con volumi di circa 6 miliardi di dollari.

Non sorprende che molti siano attratti da questa nicchia, capace di vedere incrementi 100x quando un particolare token si rivela popolare. E il bello del segmento meme, almeno finora, è stato proprio l’imprevedibilità del successo di alcuni token. Meme coin senza utilità specifica, come Pepe, hanno ottenuto un riscontro elevato, con un notevole clamore mediatico.

I progetti più recenti hanno visto invece una spinta verso alcune nicchie ancor più specifiche all’interno del mercato. Per esempio sono nate le meme coin Play-to-Earn o quelle Share-to-Earn e così via. Differenziando le formule di “engagement” dei trader, è possibile assicurarsi un potenziale successo, simile a quanto visto con Doge e Pepe. Almeno, questo è ciò a cui puntano alcuni progetti. L’ultimo a raggiungere il mercato è The Meme Games, che ha attirato l’attenzione dei trader, conquistando in pochissimi giorni già 200.000 dollari in finanziamenti.

Dati i risultati in pochi giorni, ci si può aspettare una crescita esponenziale dei fondi raccolti, anche alla luce di un supporto notevole da parte della community. La pagina ufficiale X ha già raggiunto più di 17.000 follower, in continuo aumento.

Olimpiadi e meme

The Meme Games arriva per celebrare non solo il mondo delle criptovalute ma soprattutto quello dello sport. Si tratta di una meme coin che omaggia le prossime Olimpiadi di Parigi 2024, cercando di inserirsi immediatamente come meme coin “ufficiale” dell’evento sportivo.

Dai trader, quindi, questo può essere identificato come il progetto “originale”, o meglio il primo che crea questo parallelismo. La narrazione è decisamente intrigante e vede i meme più popolari competere per paesi specifici. Abbiamo Doge che viene dagli USA, Turbo dall’Italia, Brett dalla Germania, Pepe dalla Francia e Wif dal Regno Unito.

Ognuno di questi è raffigurato in tenuta sportiva, come si addice a un evento come le Olimpiadi, e mette in campo le proprie abilità per avere la meglio sugli avversari. Non è solo una presentazione narrativa, ma in realtà l’inserimento di questi atleti ha un’utilità vera e propria a vantaggio dei trader.

In sostanza, si tratta di un gioco di probabilità. Ogni volta che si acquista un qualsiasi quantitativo di token in prevendita, si può scegliere uno dei cinque atleti. Così si ha una possibilità su cinque di vincere un 25% di token aggiuntivi, calcolati sulla base del quantitativo acquistato. Il bello è che è possibile partecipare quante volte si vuole durante tutto il periodo della prevendita.

Il progetto quindi aggiunge un sistema di ricompensa immediato, che va ad aggiungersi a quello del classico staking. Ovvero il blocco dei token acquistati al fine di ottenerne un numero maggiore sotto forma di tasso di interesse annuale sull’investimento.

Come acquistare i token MGMES

I trader che vogliono partecipare al progetto possono farlo durante questa fase di prevendita, cosa che garantisce non solo il miglior prezzo per ogni MGMES, ma anche la possibilità di ottenere ritorni notevoli al momento della quotazione sugli exchange. Il costo di un token è per ora di 0,00905$. Questo aumenterà anche nel corso della prevendita, quindi i primi a investire sono quelli più avvantaggiati.

Per l’acquisto è necessario disporre di un wallet compatibile. Tra quelli che potete utilizzare ci sono Wallet Connect, Best Wallet, Metamask e Coinbase. Dopodiché, bisognerà collegare il wallet e utilizzare ETH, BNB, USDT o carta di credito per l’acquisto di MGMES. Tale operazione dà subito diritto alla scelta di un atleta con cui competere. Il risultato si saprà immediatamente: la vittoria dell’atleta scelto comporta un bonus del 25% sull’acquisto dei token, ottenibili alla fine della prevendita.

Pur non vincendo, è possibile ripetere la procedura, acquistando altri token, per avere un’altra chance. Elemento che invoglia a provare più volte e accumulare MGMES che potranno essere piazzati in staking.

