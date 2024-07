Lorenzo Squillari ex docente di conservatorio a Parma, domenica 28 Luglio ore 16 terrà il terzo concerto nell’ambito della rassegna musicale “Note in spiritualità in musica 2024” presso l’Istituto Tek Ciok Sam Ling Men Cio Ling Healing Sound Via Donadei 8 Belvedere Langhe

Il concerto sarà una meditazione con Flauto Bansuri e i raga della musica indiana con il soffio del bambu.

Le improvvisazioni di raga serviranno per richiamare l’armonia e la pace interiore.

L’ingresso è a offerta libera