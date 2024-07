Esposizione canina a Garessio con cani di razza e meticci

Tutto pronto per la seconda edizione dell’Expo Canina organizzata da Peace & Dog.

Visto il clamoroso successo della prima edizione, anche quest’anno cani di razza e meticci si sfideranno martedì 30 luglio in Piazza Carrara a Garessio.

Le iscrizioni saranno aperte a tutti gli amici a quattro zampe senza vincoli di età o di razza. Tre le classi di partecipazione: Puppy class, ovvero i cuccioli da tre a dieci mesi; Young da dieci mesi a cinque anni; Senior da sei anni n su. Con il premio “Best in Show” saranno premiati il miglior meticcio, il migliore di razza, il miglior cane in competizione e in miglior giovane “Handler”, ovvero il conduttore.

A giudicare una giuria speciale formata da Luciano Sciandra, sindaco di Garessio, Stefania Cometto, addestratrice cinofila e Cristina Merla Allevatrice E.n.c.i. di Boxer.

Alle 16.30 apriranno le iscrizioni. Il costo per partecipare sarà di 10 euro e tutto il ricavato andrà all’associazione Dogs for Kids, specializzata nell’addestramento dei cani di assistenza. Lo scopo della serata di martedì 30 luglio sarà contribuire all’acquisto di un cane formato che possa fornire l’assistenza a Tommaso, un bimbo di sette anni affetto da una sindrome genetica rara. Per raggiungere questo obiettivo importante sono scesi in campo diversi sponsor che contribuiranno ai premi in palio e alla buona riuscita della serata. Prima di tutto Peace & Dog che ha organizzato la serata, La Fattoria degli animali di Garessio, Animal House di Ceva, Freeride di Garessio, Baruka di Mondovì e ovviamente Ca’ del Duduro & Agribar che ospita l’intera serata.

Infatti, è proprio in occasione dei martedì del Borgo promossi dal Duduro che avrà luogo la manifestazione che prevede alle 17.45 un’esibizione dei cani da assistenza con Dogs for Kids per dimostrare la qualità dell’addestramento e dell’assistenza di questi cani speciali.

Per la serata del 30 luglio è previsto anche un programma speciale dal punto di vista gastronomico: Focaccia di Recco a cura di “Focaccia d’autore” e Spritz in collaborazione con Campari.

Per info e prenotazioni 347 2465408