Le Acli di Cuneo premiano i 40 anni del Torneo Notturno di Veglia di Cherasco

Si è concluso la scorsa settimana il torneo notturno “Memorial Domenico Barbero” di Veglia di Cherasco, organizzato dalla ASD Polisportiva Veglia affiliata ACLI, con la vittoria della Piscine Acqua& C. Bra/Piobesi d’Alba per 5-3 sull’Aquila Saluzzo.

Alla finalissima erano presenti il presidente provinciale delle ACLI cuneesi Elio Lingua e i consiglieri Piergiorgio Previotto e Franco Via, che hanno consegnato agli organizzatori del circolo ACLI una targa in occasione dei 40 anni di storia del torneo e la coppa US ACLI alla squadra seconda classificata.

Alla fase finale dello storico torneo a 7 giocatori erano presenti il consigliere regionale Daniele Sobrero, il sindaco di Cherasco Claudio Bogetti con alcuni rappresentanti della giunta, l’ex sindaco Carlo Davico, il titolare della BM2 Marco Costamagna, Danilo Rivoira per la Banca di Cherasco, con Sergio Barbero a coordinare le premiazioni.

Vivo apprezzamento per l’ottima organizzazione del torneo è stato espresso da tutti al presidente del circolo U.S. ACLI “asd Polisportiva Veglia” Marcello Panero.