Venasca Medaglia d’Argento al Merito Civile, ora la minoranza vuole sia indicato nella segnaletica stradale

Quindici anni fa il conferimento a Venasca della Medaglia d'Argento al Merito Civile, oggi la richiesta al sindaco e alla sua Giunta da parte della minoranza (“INSIEME#Per Venasca”) di segnalarlo in appositi cartelli stradali.



In una nota scrivono: “A nome del gruppo di minoranza del nostro comune, considerata l’imminenza dell’80° anniversario dell'incendio nazifascista del paese avvenuto l'11 agosto 1944, e considerata la portata di tale evento e l’indelebile ricordo che ha lasciato nella memoria popolare, desideriamo porre all'attenzione di Voi e della Vostra Giunta la richiesta di posizionare in corrispondenza dei cartelli stradali che segnalano l’ingresso nel territorio comunale l'apposita cartellonistica che ricordi il conferimento della medaglia d'argento al merito civile alla nostra comunità, avvenuto 15 anni fa.

L’onorificenza ci riporta ai tragici fatti dell’11 agosto 1944, quando l'abitato fu oggetto di rappresaglia da parte delle milizie nazi-fasciste che appiccarono il fuoco a gran parte delle case del paese. Ancora oggi tale data è ricordata come una delle giornate più tragiche della nostra storia, anche se per fortuna si limitò a coinvolgere solo gli edifici e non la popolazione, come accadde in altri paesi.

A seguito di questi eventi e della reazione che la cittadinanza seppe fornire, il Comune di Venasca è stato insignito della Medaglia d'argento al merito civile con la seguente motivazione: "Centro nevralgico della guerra di Liberazione valligiana subì saccheggi, rastrellamenti e feroci rappresaglie da parte delle truppe tedesche, che provocarono la morte di alcuni abitanti e l'incendio di numerosi edifici. La popolazione seppe reagire agli orrori della guerra, affrontando la difficile opera di ricostruzione morale e materiale. Nobile esempio di spirito di sacrificio e amor patrio" .

In conclusione spiegano le motivazioni della richiesta: “Riteniamo che sia di fondamentale importanza mantenere viva la memoria di tali eventi storici e onorare coloro che si sono distinti per il loro coraggio e la loro dedizione alla comunità. Confidiamo nella Vostra sensibilità e nel Vostro impegno nel rendere omaggio a questa parte importante della nostra storia locale”.