Atletica: Alpe Adria Games, Piemonte settimo

Settimo posto per la squadra juniores e promesse del Piemonte nella 100ma edizione dell’Alpe Adria Games, manifestazione per rappresentative regionali disputatasi sabato e domenica 20 e 21 luglio a Pordenone con l’organizzazione del Comitato Regionale FIDAL Friuli Venezia Giulia.

Stesso piazzamento per i piemontesi sia nella classifica a squadre maschile che in quella femminile. Per la cronaca, la vittoria è andata alla squadra dell’Austria davanti ad Emilia Romagna e Lombardia.

UOMINI. Sale sul podio Dejan Travar (Zegna), terzo nel lungo on la misura di 7,13 (-0.1). La sua è l'unica medaglia individuale della spedizione piemontese. Sfiora il podio sui 200 metri Federico De Marco (UGB), quarto con il primato personale di 21.94 (+1.2). Primato personale anche per Guglielmo Giuliano (ASD Dragonero) sui 3000 siepi dove chiude quinto in 9:46.95; stesso piazzamento per Raffaele Leone (Atl. Canavesana) sui 400hs in 55.79. Ottavo Claudio Verin (Sisport) sui 400 in 50.96; stesso piazzamento per Ermanno Pompili (Atl. Alba) sugli 800 in 2:01.21. 11mo posto nei 100 metri extra per Francesco Viotti (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) con il primato stagionale di 11.06 (+0.4). Infortunio per Nicolò Temi (ASD Gravellona VCO) che non termina la gara dei 1500. Nei concorsi, quinto posto per Alessandro Massa (Atl. Roata Chiusani) nell’alto con 1,86 mentre Jacopo Tullio Libertino (Atl. Canavesana) nell’asta è ottavo con 3,90. Sesto nel peso Gabriele Pricopi (Safatletica Piemonte); fresco del titolo italiano allievi, il torinese si migliora con l’attrezzo da 7,260kg, lanciando 13,83 metri, misura che gli vale il sesto posto. Settimo Giovanni Milani (Team Atl. Mercurio Novara) nel martello con 38,09 metri mentre nel giavellotto il suo compagno di club Bryant Emovon è quinto con 56,13.Quinto posto per la staffetta 4x100 (De Marco, Travar, Viotti, Leone) in 43.04.

DONNE. Sfiora il podio Maddalena Paolucci (Atl. Alessandria) sui 200 metri, quarta in 24.79 (+0.5) mentre sui 400 metri è quinta Lesley Mohomba (Battaglio CUS Torino) in 58.89. Stesso piazzamento, quest’ultimo, per Giulia Gattino (Sisport) sugli 800 con il crono di 2:21.32, e per Elena Tagliente (Battaglio CUS Torino) sui 1500 in 4:49.06. Sesta Soraia Cillario (Atl. Mondovì-Acqua S.Bernardo) sui 3000 siepi in 12:40.36, così come Anna Roccia (Atl. Fossano ’75) sui 100hs in 16.03 (+0.3). 11mo posto per Maria Elena Romano (Atl. Alessandria) sui 100 metri extra con 12.81 (+0.2). Nei concorsi, Francesca Fornaroli (Atl. Alessandria) nel salto in alto è sesta, eguagliando il proprio primato stagionale con 1,64; sesto posto anche per Sarah Moresco (Atl. Stronese-Nuova Nordaffari) nel lungo con 5,49 (+0.1). Ottava Beatrice Carriero (Vittorio Alfieri Asti) nell’asta con 2,40. Primato personale per Vittoria Rapetti (Atl. Alessandria) nel giavellotto con 46,74, misura che le vale il quarto posto; stesso piazzemento per Anna Bertin (Atl. Pinerolo) nel disco con 43,26. Ilaria Zanetti (Battaglio CUS Torino) è sesta nel peso con 11,31 (primato stagionale). Settimo posto per la staffetta 4x100 (Paolucci, Romano, Moresco, Roccia) in 50.84, ottava la 4x400 mista (Giuliano, Gattino, Pompili, Mouhomba) in 3:48.63.