Destinazione Parigi 2024 per il ciclismo azzurro: Elisa Balsamo partirà il 31 luglio con il gruppo strada

Comincia ufficialmente l’avventura del ciclismo italiano alle Olimpiadi 2024. Partirà da Linate per Parigi, infatti, un primo gruppo di azzurri, a cui seguiranno, nel corso dei prossimi giorni, altre partenze, essendo il programma del ciclismo diluito durante tutto il periodo olimpico.

Oggi, martedì 23 luglio, raggiungeranno la sede dei Giochi Filippo Ganna, Alberto Bettiol e Elisa Longo Borghini, impegnati il 27 nelle gare a cronometro (dalle 14,30 alle 18,30 zona Invalid, arrivo a Port Alexandre III), e i bikers Martina Berta, Chiara Teocchi, Luca Braidot e Simone Avondetto, che gareggeranno, a Elancourt Hill rispettivamente il 28 (donne) e 29 (uomini) luglio, dalle 14 alle 16,30.

Il 27 luglio partirà da, sempre da Linate, Pietro Bertagnoli, che sarà impegnato nelle qualificazioni della BMX race il 1 agosto; semifinale e finale il giorno successo.

Il 31 luglio sarà la volta del gruppo strada con Elena Cecchini, Silvia Persico, Elisa Balsamo, Luca Mozzato ed Elia Viviani, fino a quel giorno in ritiro preolimpico in Val di Fassa. Troveranno ad attenderli Alberto Bettiol e Elisa Longo Borghini. Il 3 agosto è prevista la prova in linea maschile, partenza e arrivo al Trocaderò, dalle 11 alle 18,15.

Il 4 agosto è la volta delle donne, partenza alle ore 14 e arrivo previsto verso le 18,45L’ultimo contingente del ciclismo che partirà per Parigi, la sera del primo agosto, è quello del gruppo pista, formato da Jonathan Milan, Francesco Lamon, Simone Consonni, Manlio Moro, Filippo Ganna (che rientra in Italia dopo la crono per completare la preparazione a Montichiari), Vittoria Guazzini, Chiara Consonni, Martina Fidanza, Martina Alzini, Letizia Paternoster, Miriam Vece e Sara Fiorin. Sul posto, invece, già Elia Viviani e Elisa Balsamo, reduci dalle gare su strada.

Il torneo pista si svolgerà al Velodromo di Saint Quentin En Yvelines Velodrome dal 5 all’11 agosto. Già il primo giorno il quartetto campione uscente sarà chiamato a difendere il titolo con le qualifiche dell’inseguimento. Il giorno successo sarà la volta delle rocketgirls azzurre. I titoli verranno assegnati il 7 agosto. L’8 agosto di scena l’Omnium maschile e il Keirin femminile. Il 9 agosto si assegna il titolo della Madison donne, il giorno successivo quello della prova maschile. Nell’ultimo giorno di gare (11 agosto) verranno assegnati i titoli dello Sprint e dell’Omnium donne.