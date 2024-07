Sara Curtis verso Parigi 2024, il tecnico Thomas Maggiora: "Dovrà godersi questo evento, è un sogno che ha conquistato"

Sta per iniziare l'avventura della saviglianese Sara Curtis (CS Roero, Esercito) a Parigi 2024, con il volo in programma mercoledì da Milano Linate alla volta della capitale francese. Sarà il suo primo appuntamento olimpico: traguardo raggiunto all'età di 17 anni, segno di un talento cristallino e ben allenato.

I sei ori conquistati ai recenti Europei Juniores di Vilnius sono la tappa più recente di un percorso che l'ha portata ai vertici del nuoto italiano. Laddove, naturalmente, vorrà confermarsi e migliorare ancora.

Non dovrà aspettare molto per il suo debutto ai Giochi. Sabato 27 luglio sarà già tempo di staffetta 4x100m stile libero: mattina qualificazioni, di sera l'eventuale finale, con le azzurre pronte a dare battaglia. Una settimana più tardi, sabato 3 agosto, la gara "di Sara", i 50 stile libero.

Piacevoli giorni di attesa ed una gran bella emozione anche per Thomas Maggiora, tecnico che segue Sara fin dagli inizi: "Arriva davvero molto bene a questo appuntamento. E' entusiasta, per certi versi ancora fatica a credere a ciò che ha realizzato ma lo capirà quando sarà lì. Fisicamente sta molto bene. Abbiamo utilizzato le tante gare svolte agli Eurojrs come allenamento, seguendo un preciso programma. Quindi è iniziato il lavoro di scarico per arrivare a Parigi nelle migliori condizioni possibili. Sarà in gara subito, sabato, con la staffetta. Vedo in lei un'emozione positiva. Dovrà essere brava a trasformare l'inevitabile agitazione pre gara in energia positiva. Pressioni? Saranno più di carattere individuale, intese come grandi pretese verso se stessa. Dall'ambiente esterno, invece, non stiamo ricevendo alcuna pressione e si lavora bene. Obiettivi? Con la staffetta conquistare la finale, non sarà facile ma le possibilità ci sono. Poi un atleta, alle Olimpiadi, prova a fare il suo primato personale. Sara dovrà godersi questo evento, è un sogno che è riuscita a conquistare."