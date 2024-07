Catania, donna trovata impiccata in casa di villeggiatura: non si esclude alcuna ipotesi

(Adnkronos) - A Fondachello, frazione marinara di Mascali, nel catanese, una donna di 30 anni è stata trovata impiccata nel bagno dell’abitazione di villeggiatura che aveva affittato insieme al suo compagno. Con quest’ultimo, la donna, il cui corpo senza vita è stato rinvenuto stamane, nella serata di ieri aveva avuto una lite. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre che hanno sentito come testimone il compagno della donna che ieri sera aveva lasciato l'abitazione. Al momento non è esclusa alcuna ipotesi sulle cause del decesso, compresa quella del suicidio. La casa, nello specifico, è stata trovata in ordine. Indagini in corso.