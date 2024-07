Francia, Macron: "Nuovo governo dopo le Olimpiadi di Parigi 2024"

(Adnkronos) - La Francia non avrà un nuovo governo prima di metà agosto. E' il presidente Emmanuel Macron a delineare la road map dopo le elezioni che hanno consegnato al paese un assemblea nazionale senza una maggioranza assoluta. Mentre la sinistra preme sul presidente della Repubblica affinché nomini Lucie Castets, Macron ha rinviato qualsiasi cambio di governo a "metà agosto", "appena possibile" dopo le Olimpiadi. "Ho scelto la stabilità, con ministri che hanno avuto un impegno notevole", ha ricordato il Capo dello Stato, ritenendo che "non siamo attualmente in grado di cambiare le cose" .

"La questione non è il nome espresso da un gruppo politico, la questione è quale maggioranza potrà emergere nell'Assemblea", ha aggiunto.