Harris, primo comizio verso nomination: "Conosco i truffatori come Trump"

(Adnkronos) -

"Ho avuto a che fare con predatori sessuali, truffatori, imbroglioni. Conosco i tipi come Donald Trump". Kamala Harris, lanciata verso la nomination democratica per le elezioni del 5 novembre, nel primo comizio dall'uscita di scena di Joe Biden attacca il candidato repubblicano alla presidenza degli Stati Uniti. Harris sbarca a Milwaukee, in Wisconsin, in uno degli stati chiave delle elezioni.

La vicepresidente esordice con una dedica all'"incredibile presidente Joe Biden", che domenica ha annunciato il ritiro della sua candidatura. "Servire come vicepresidente è stato uno dei più grandi onori della mia intera vita. I risultati raggiunti da Joe nella sua carriera e in particolare negli ultimi 3 anni non hanno eguali, nel suo mandato ha superato quello che altri presidenti hanno fatto in due mandati. Sono onorata di avere il suo endorsement in questa corsa", dice Harris.

"La strada per la Casa Bianca passa attraverso il Wisconsin. E per vincere nel Wisconsin, contiamo su di voi proprio qui a Milwaukee. E tutti voi ci avete aiutato a vincere nel 2020. E nel 2024, vinceremo di nuovo", aggiunge.

"Stamattina ho appreso che abbiamo il sostegno di un numero sufficiente di delegati per ottenere la nomination democratica. Vi prometto che trascorrerò le prossime settimane continuando a unire il nostro partito in modo che siamo pronti a vincere a novembre. Mancano 105 giorni alle elezioni, abbiamo molto da fare ma il duro lavoro non ci spaventa. E vinceremo in queste elezioni. Sì, vinceremo", dice ancora.

Quindi, l'attacco a Trump: "Sono stata procuratrice della California e prima sono stata un procuratore in aula. Ho affrontato autori di reati di ogni genere: predatori che abusavano delle donne, truffatori che imbrogliavano i consumatori, imbroglioni che violavano le regole per il proprio tornaconto. Quindi, ascoltatemi quando dico che conosco i tipi come Donald Trump. E in questa campagna, vi prometto, metterò in campo orgogliosamente il mio curriculum contro il suo ogni giorno della settimana", aggiunge prima di snocciolare alcune condanne che Trump ha subito nella sua carriera: "Ma questa campagna non è solo 'noi contro Donald Trump', riguarda anche le persone per cui lottiamo".