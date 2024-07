Parigi 2024, stella del dressage rinuncia alle Olimpiadi: ha 'picchiato' un cavallo

(Adnkronos) - Primo 'caso' alle Olimpiadi di Parigi 2024. Charlotte Dujardin, stella britannica del dressage, rinuncia ai Giochi dopo l'apertura di un'inchiesta della federazione internazionale d'equitazione (Fei) per "condotta contraria ai principi relativi al benessere del cavallo".

L'atleta, vincitrice in carriera di 6 medaglie olimpiche e in particolare di due ori a Londra 2012, secondo un video registrato 4 anni fa ha colpito ripetutamente un cavallo alle zampe con un frustino. La condotta è stata definita da Dujardin "un errore di giudizio durante una sessione di allenamento". "Non ci sono scuse. Sono costernata, avrei dovuto offrire un esempio migliore nella circostanza", le parole dell'olimpionica in una nota.