Tangenziale Est chiusa, sopralluogo di Gualtieri sul posto: "Lavori davvero indispensabili"

(Adnkronos) - Sopralluogo sulla Tangenziale Est del sindaco di Roma Roberto Gualtieri per verificare lo stato del traffico che si è sviluppato a seguito dell’inizio dei lavori. "Sono lavori indispensabili - scrive su Facebook il sindaco - perché le condizioni strutturali della tangenziale erano molto deteriorate. Parliamo di un viadotto che dal 1969 non è mai stato manutenuto con lavori profondi. E’ del tutto evidente che questo intervento, con la chiusura di mezza tangenziale e poi dell’altra metà, ha un impatto rilevante sulla città e, proprio per questo, siamo venuti qui col comandante della Polizia Locale De Sclavis, con l’assessore ai trasporti Patanè e con l’assessore ai Lavori Pubblici Segnalini per capire come minimizzare l’impatto".

"Stamattina la situazione è stata abbastanza complicata, ma adesso sta cominciando lentamente a migliorare: - scrive ancora Gualtieri - ci sono più di 15 pattuglie, oltre 30 agenti della Polizia Locale impegnati nella zona, con un potenziamento che si è reso necessario per monitorare e agevolare il traffico. Abbiamo deciso di fare questa chiusura nei mesi estivi, quando c’è meno traffico. Siamo consapevoli dei disagi, ci scusiamo con i cittadini e con gli automobilisti, ma questi sono lavori davvero indispensabili perché non si poteva lasciare in queste condizioni una infrastruttura così importante".