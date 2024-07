Vasto incendio a Vieste, boschi di nuovo in fiamme

(Adnkronos) - Un incendio di vaste dimensioni sta bruciando il bosco della Baia di San Felice, a Vieste, sul Gargano. L'anno scorso, indicativamente nella stessa località, un altro incendio provocò gravi danni al patrimonio naturale e costrinse le autorità a evacuare una grande struttura turistica. Anche stamane l'attenzione è massima sulla situazione sulle decisioni di protezione civile da adottare a tutela della pubblica incolumità. La zona è molto impervia.

Due Canadair dall'alto stanno effettuando dei lanci per fermare le fiamme ed evitare la propagazione verso la zona balneare. A terra stanno lavorando carabinieri, vigili del fuoco e operai forestali. La litoranea, nel tratto che collega con Mattinata, non è percorribile per consentire le attività di spegnimento dell'incendio e per ragioni di sicurezza.