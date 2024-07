Per lavori edili sull’immobile del Centro Studi Beppe Fenoglio, dalle ore 8.00 del 29 al 31 luglio 2024, data presunta di fine lavori, è chiusa al transito via Manzoni.

La strada verrà chiusa nel tratto compreso tra piazza Rossetti e vicolo San Giuseppe, con istituzione del senso unico alternato solo per residenti e autorizzati in via Manzoni nel tratto tra via Senatore Como e vicolo San Giuseppe.