Alla scoperta del Piano Transizione 5.0

Il Piano Transizione 5.0 è prossimo alla fase di attuazione, offrendo l’opportunità di utilizzare 6,3 miliardi di euro del Pnrr per finanziare la duplice transizione digitale e green delle nostre imprese. Questo passaggio, cruciale per garantire la competitività del sistema industriale del nostro Paese, richiede che le imprese comprendano appieno le possibilità offerte dal Piano per poter sfruttare al meglio gli investimenti previsti.

Per supportare le aziende in questo processo, Confindustria Cuneo, oltre a potenziare le attività del proprio sportello Sportello già operativo per il piano “Industria 4.0”, ha organizzato il convegno "Piano Transizione 5.0: sostegno ai progetti di innovazione e di efficienza energetica", previsto per martedì 30 luglio.

Il convegno, in programma dalle 10 presso la Sala Michele Ferrero di Confindustria Cuneo, si propone di approfondire le novità introdotte dal Piano e sarà articolato in tre momenti.

Dopo l’apertura dei lavori da parte del presidente di Confindustria Cuneo, Mariano Costamagna, ci sarà un focus su “Green e digital: le transizioni gemelle per un futuro sostenibile”. Leonardo Mondonico, consultant energy & strategy del Politecnico di Milano, dialogherà con Mauro Danna, vicedirettore di Confindustria Cuneo e referente per i temi dell’innovazione. Insieme, analizzeranno le implicazioni che il processo di innovazione e di efficienza energetica favorito dal Piano avrà a livello industriale e non solo.

Nella seconda parte dell’evento, Giulia Abruzzese, direttore Area Politiche Fiscali di Confindustria, e Raffaele Spallone, dirigente della Divisione Digitalizzazione delle imprese e analisi dei settori produttivi del Mimit, entreranno nel dettaglio del Piano. Insieme ai referenti sul tema di Confindustria Cuneo, ovvero Elena Boretto, direttore amministrativo finanziario; Nicolò Cometto, responsabile Servizio Sviluppo Imprese e Andrea Corniolo, responsabile Sicurezza, Ambiente, Energia e Alimenti, forniranno spiegazioni sulle misure del beneficio del Piano, sui requisiti richiesti e gli investimenti agevolabili e sulle esclusioni.

L’ultima parte del convegno sarà dedicata agli incontri “one-to-one” tra le imprese presenti e i referenti dello Sportello 5.0 di Confindustria Cuneo. Questi incontri operativi permetteranno alle aziende di avanzare richieste specifiche in merito alle loro esigenze, per comprendere come meglio utilizzare le risorse a disposizione per il sostegno ai progetti di innovazione e di efficienza energetica.

Confindustria Cuneo invita tutte le imprese associate a partecipare a questo importante evento iscrivendosi sul sito: www.confindustriacuneo.it/calendario.