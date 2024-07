Violenta lite in viale Angeli a Cuneo, sono cinque i denunciati a piede libero

Non è in pericolo di vita l'uomo che ieri, durante una violenta rissa scoppiata nel primo pomeriggio nell'area tra il viale degli Angeli e corso Nizza, ha rimediato una coltellata in pieno volto.

Nel frattempo, sono cinque le persone denunciate, tutte a piede libero. Si tratta di due uomini di nazionalità italiana, due uomini di nazionalità marocchina e un uomo egiziano. Quest'ultimo è colui che ha sferrato la coltellata.

Per tutti la denuncia è di rissa. Solo per l'egiziano, c'è anche l'accusa per aver provocato lesioni gravi.

I fatti accaduti ieri hanno creato molta rabbia in città, soprattutto in merito alle misure da adottare per gestire un fenomeno che appare fuori controllo: dipendenze da alcool e droga, comportamenti riconducibili a disturbi psichiatrici e condizioni di disperazione e marginalità ai quali spesso non è possibile dare una risposta. Sono tanti i soggetti che stanno collaborando, a livello istituzionale e attraverso un confronto costante sul tema, per tentare di arginare una situazione che genera una percezione di insicurezza e degrado diffusi.

Un problema evidentemente complesso e, allo stato attuale, con le norme attuali e con la mancanza di strutture idonee, di difficilissima risoluzione. A Cuneo così come in altri centri della provincia.