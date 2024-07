Al via il Festival della Musica in Montagna a Limone e Vernante

Venerdi 26 Luglio si aprirà la XVII Edizione del Festival della Musica in Montagna "Accademie in Valle"



Si tratta di un particolare mood italiano, dai tratti eleganti e allegri, con strumenti classici e commistioni intelligenti tra vari generi musicali e epoche con alla base la ricerca di qualità artistica degli esecutori.



Infatti il 26 Luglio, l’anfiteatro di piazza Nuto Revelli ospiterà lo spettacolo “Musica x2” di Carlone – Castellan. Il duo Gian Luigi Carlone, che è voce e vari strumenti a fiato, e Matteo Castellan, voce pianoforte e fisarmonica, mescola musica, poesia e divertimento. Gianluigi Carlone è leader della Banda Osiris, Matteo Castellan ha una carriera internazionale e molto lavorato in ambito teatrale.



Il 27 luglio, il Teatro alla Confraternita di Limone Piemonte ospiterà il Quintetto Bislacco. La logica di questo incontro è simile, la musica con strumenti classici coinvolge gli ascoltatori anche con arie recenti e divertenti (da Mozart ai cugini di Campagna). I musicisti provengono da orchestre differenti: Teatro Regio Torino, Teatro alla Scala Milano, Orchestra della Svizzera Italiana, Filarmonica della Scala, sono bravissimi e conosciuti.



Il 28 luglio a Vernante, in piazza dell’Ala, i ParmaBrass proporranno “Un sabato italiano”. Nati come quintetto d’ottoni, i Parma Brass uniscono voci e percussioni, con un clima musicale allegro che va dal barocco al musical allo swing, sono presenti nei più importanti Festival musicali Italiani.



Il 31 luglio, sempre a Vernante, sarà la volta dei The Booms con “Oldies & Goldies”. Il registro è qui ballerino: nati nel 2011 come band rockabilly, suonano Elvis, Gene Vincent, Eddie Cochran ma anche elementi punk accattivanti e qualcosa di swing, fino al mambo.



Tutti gli ingressi sono gratuiti sino a esaurimento posti, prenotazioni e info presso gli uffici turistici delle varie località.