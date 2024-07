Un super tour che ha visto 35 moto e 50 appassionati partire da Savigliano in sella alle loro dueruote per dirigersi al Colle della Maddalena, con tappe a Larche -Vars- Agnello.

Il presidente Giorgio Barberis: «Ringrazio tutti i partecipanti che si sono uniti domenica per il nostro giro in moto nelle bellissime valli francesi. Il tempo non era dei più incoraggianti, ma la voglia di moto e di buona compagnia hanno avuto la meglio».