Tigliole protagonista della maxi-rassegna estiva “Rotonda sul Mare” di Ceriale

Importante vetrina ligure per il territorio di Tigliole in rappresentanza del Monferrato: venerdì 26 luglio, Comune ed Enoteca Regionale Colline Alfieri saranno protagonisti del nuovissimo “palco gourmet” della maxi rassegna di cinema, arte, musica live e cabaret d’autore “Rotonda sul Mare”, promossa dal Comune di Ceriale e curata dalla HPI Event di Piacenza, con la conduzione della giornalista e divulgatrice agro-scientifica Renata Cantamessa.

“Grazie alla partnership di territorio siglata dall’ATL Langhe, Monferrato e Roero, Tigliole si farà conoscere da tutto il vasto pubblico di turisti di questa rinomata meta vacanziera del Ponente ligure” spiega il sindaco Daniele Basso. Tra gli oltre quaranta tra spettacoli e concerti in calendario nell’estate cerialese, la rassegna accenderà per la prima volta i riflettori sull’enogastronomia di destinazione, portando sul palco i territori e le anteprime di alcuni eventi di Langhe, Monferrato e Roero attraverso show cooking di rilievo, interpretati dalle grandi firme della cucina del basso Piemonte.

Nel menù di richiamo della serata del 26 luglio, l’attesissima esibizione del tributo ai Dire Straits - una delle band di maggior successo nella storia del rock inglese - sarà anticipata da quella gastronomica dello chef stellato Massimiliano Musso del ristorante Ca’ Vittoria, apprezzato su scala internazionale per il percorso ricco di prestigiosi incarichi, dal palazzo dell’Onu di New York al World summit di Hong Kong, che si pronuncerà in rappresentanza del ricco settore ristorativo e ricettivo della sua Tigliole. Alla sua arte saranno affidati i due prodotti “bandiera” della promozione estiva coordinata dall’ATL sotto il claim “Conoscere ed amare l'arte del BuonVivere” di @visitlmrl, il tartufo nero estivo del Monferrato e la salsiccia di Bra, accostati al trionfo di autenticità agroalimentare tigliolese: la carne di Razza piemontese, offerta per l’occasione dall’agrimacelleria Bricco Gallo.

Saranno, infine, le note eleganti, fruttate e floreali del Terre Alfieri Arneis, la Docg ufficiale dell’Enoteca Regionale delle Colline Alfieri, ad animare il wine-show proposto agli addetti ai lavori, che suggellerà questa prima uscita sotto il cappello del brand #TigliolExperience, nato per raggruppare le proposte di turismo green a valore di una delle maggiori estensioni territoriali della provincia di Asti in rapporto alla popolazione residente.

Per maggiori informazioni www.rotondasulmare.com