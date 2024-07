Volley: Busca avrà l’Under 14 femminile, sarà allenata da Sabina Perotti

Il Volley Busca procede nell’organizzazione della prossima stagione 2024/2025 e annuncia l’iscrizione al Campionato giovanile Under 14 femminile che avrà come allenatrice Sabina Perotti coadiuvata da Paolo Abbona.

La pallavolo è stato il suo primo amore e proprio a Busca a 15 anni ha iniziato concretamente il suo percorso da giocatrice. Dieci anni fa, nel 2014, con il Volley Saluzzo ha intrapreso il percorso formativo in aula, ma soprattutto in palestra per diventare allenatrice. Negli anni ha anche fatto da assistente a Maurizio Conti in Serie D, ma formare giovani atlete dal minivolley fino all’U16 è la sua vera vocazione.

Sul suo nuovo incarico coach Perotti ha dichiarato: « Mi aspetto una stagione in cui lavorare con estremo impegno e sarò felice se mi verrà detto ancora una volta "grazie per aver fatto innamorare mia figlia della pallavolo!» .

Sulla scelta tecnica si è espresso così il presidente del Volley Busca, Valter Rosso: « Siamo molto contenti di esser riusciti ad avere con noi Sabina Perotti, persona seria che ha seguito negli anni passati gli insegnamenti del tecnico Maurizio Conti. Nelle ultime stagioni ha allenato le giovanili a Saluzzo, ottenendo coinvolgimento e crescita all’interno del gruppo. Paolo Abbona, arrivato a Busca a stagione in corso ha svariate esperienze nei più diversi campionati; un nonno dal cuore grande».