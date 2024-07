Draghi di Komodo hanno i denti rivestiti di ferro, la scoperta

(Adnkronos) - I varani di Komodo, chiamati anche draghi di Komodo, sono spesso paragonati ai dinosauri carnivori per una buona ragione. Sono la lucertola vivente più grande del pianeta. I loro grandi denti seghettati possono lacerare quasi ogni tipo di carne, compresi i bufali d'acqua, grandi bovini che pesano più di 450 kg, una delle loro principali prede, che uccidono con un morso che non lascia scampo. I varani hanno una saliva ricca di batteri, che fa infettare la ferita, complice il caldo umido di quelle zone. La preda soccombe qualche giorno dopo, seguita dai varani che, infine, banchettano.

Ieri gli scienziati hanno annunciato una scoperta che potrebbe ampliare le analogie con i grandi rettili estinti: i denti dei draghi di Komodo sono rivestiti di ferro, per meglio fare a pezzi le loro prede. Aaron LeBlanc, docente di Bioscienze dentali al King's College di Londra e autore principale dello studio, ha affermato in un comunicato stampa che i risultati forniscono "nuove informazioni su come i draghi di Komodo mantengono i loro denti affilati come rasoi e possono fornire indizi su come un dinosauro come il Tyrannosaurus Rex uccideva e mangiava le sue prede.

Secondo lo studio, pubblicato su Nature Ecology & Evolution, questa scoperta "dimostra un adattamento predatorio sorprendente e precedentemente trascurato nel drago di Komodo". Secondo gli autori, i “rivestimenti arricchiti di ferro sulle dentellature e sulle punte dei denti” dei draghi di Komodo sono evidenti dalla loro pigmentazione arancione. Questa pigmentazione non è mai stata segnalata prima in un rettile carnivoro, specificano.

Anche se altri rettili hanno il ferro sui denti, lo studio suggerisce che “solo alcune specie hanno sviluppato importanti rivestimenti di ferro lungo parti specifiche delle corone dei denti, presumibilmente come adattamento alimentare”.

Si ritiene che i draghi di Komodo, originari dell'Indonesia, siano in grado di vivere fino a 30 anni in natura. Si trovano solo in una manciata di isole dell'arcipelago, ubicate tra Sumbawa e Flores, nella provincia di Nusa Tenggara Timur, inclusa quella che dà il nome alla specie.

Sono elencati come specie in pericolo di estinzione nella Lista Rossa dell’Unione Internazionale per la Conservazione della Natura, che valuta le popolazioni a rischio di estinzione. L'organizzazione stima che ci siano meno di 3.500 draghi di Komodo vivi in ​​tutto il mondo.

I draghi di Komodo condividono un antenato comune con i dinosauri e, secondo gli autori, il rivestimento di ferro sui denti dei 'draghi' potrebbe far luce su come i principali predatori tra i dinosauri consumavano le loro prede. I denti dei dinosauri carnivori assomigliano a quelli dei loro 'cugini' di Komodo: sono seghettati, curvi e a forma di lama.

Anche se i ricercatori non hanno potuto confermare un simile rivestimento di ferro sui fossili di dinosauro, a causa degli effetti della fossilizzazione, “vogliamo usare questa somiglianza per saperne di più su come i dinosauri carnivori mangiavano. Vogliamo scoprire se usavano il ferro nei loro denti allo stesso modo dei draghi di Komodo", riferisce LeBlanc nel comunicato stampa.

“Con un’ulteriore analisi dei denti dei draghi di Komodo potremmo essere in grado di trovare altri marcatori nel rivestimento di ferro, che non sono cambiati durante la fossilizzazione. Con marcatori del genere sapremmo con certezza se anche i dinosauri avevano denti rivestiti di ferro e avremmo una maggiore comprensione di questi feroci predatori”, ha spiegato.