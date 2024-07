Alba: incontro tra la direzione dell’Asl Cn2 e la Giunta comunale

La Direzione dell’Asl Cn2 ha incontrato la Giunta comunale per presentarsi e confrontarsi su alcune tematiche fondamentali per la città, come la Casa di Comunità e il Corso di laurea triennale in Scienze infermieristiche.

L’incontro è stata l’occasione per firmare la Concessione per la nuova sede del Corso di studi. Si tratta di una porzione di immobile di proprietà comunale nel complesso monumentale del Monastero di Santa Maria Maddalena. La concessione ha una durata di sei anni a decorrere dal primo agosto 2024 e il percorso triennale potrà essere avviato nella nuova sede dall’autunno, con l’inizio dell’anno scolastico. La convenzione fa seguito al lavoro portato avanti dalla precedente Amministrazione per riportare il corso ad Alba dopo la chiusura della sede in Piana Biglini alcuni anni fa.

Alla riunione per l’Asl Cn2 hanno partecipato il Commissario dell’azienda sanitaria Paola Malvasio, il Direttore sanitario Laura Marinaro, il Direttore Servizi tecnici Ferruccio Bianco e il Rup per la riqualificazione dell’ospedale di Alba Marco Cerrato.

Il Sindaco Alberto Gatto: “È stato un incontro importante perché l’Asl è un attore fondamentale per tutto il nostro territorio con cui portare avanti una collaborazione attiva e proficua che venga incontro alle esigenze dei cittadini. Con la dott.ssa Malvasio e i tecnici dell’Asl abbiamo approfondito il dossier della riqualificazione dell’ex ospedale San Lazzaro nella Casa di Comunità: un progetto importante per arrivare ad una medicina di prossimità efficace ed efficiente e, al contempo, riqualificare un’area commerciale che oggi soffre per la chiusura del nosocomio”.

“Con l’occasione - continua il Sindaco - abbiamo anche firmato la convenzione che porterà il Corso di laurea in Infermieristica nella sua nuova sede nel Complesso della Maddalena”.

“Il progetto di riqualificazione del nosocomio albese – ha spiegato il Commissario Asl Cn2 Paola Malvasio -, con la sua trasformazione in Casa di Comunità, e il prossimo trasferimento del corso di studi in Infermieristica nei locali del cortile della Maddalena saranno occasione per continuare un’importante collaborazione tra l’Asl Cn2 e l’Amministrazione comunale. Ringraziamo il signor Sindaco, dottor Alberto Gatto, e la sua Giunta per l’ospitalità e la disponibilità ad operare insieme nell’ottica di poter dare alla cittadinanza un servizio sempre migliore e in linea con le esigenze di chi abita il nostro territorio”.