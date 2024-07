Violento scontro tra due auto, senza feriti gravi, a Maddalene di Fossano

Violento scontro tra due automobili ieri sera, giovedì 25 luglio, intorno alle 20,40 all’incrocio tra via Centallo con via Rubattera, nella frazione Maddalene di Fossano. Per cause in via di accertamento i due mezzi si sono scontrati ed uno dei due è finito contro il guardrail a protezione della carreggiata, distruggendolo. Seri i danni anche alle autovetture, ma per fortuna non ci sono stati feriti gravi. Le persone a bordo sono state affidate alle cure del personale del 118, immediatamente presente sul posto con un’ambulanza. Intervenuta anche una squadra di Vigili del Fuoco da Fossano per la messa in sicurezza della situazione ed una pattuglia dei carabinieri locali per i rilievi.