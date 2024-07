Previsione dei prezzi di The Meme Games ($MGMES) 2024 – 2030

The Meme Games ($MGMES) è un nuovo progetto in prevendita ispirato alle Olimpiadi di Parigi del 2024, delle quali il token MGMES vuole diventare lo sponsor ufficiale. Il progetto punta anche sullo staking, che offre ricompense superiori al 1200%.

Quali sono le caratteristiche principali del progetto e cosa può fare il token MGMES nel prossimo futuro? Eccone un’analisi, insieme a una facile guida su come acquistare in prevendita.

Che cos’è The Meme Games?

The Meme Games è un progetto di meme coin realizzato in occasione delle Olimpiadi di Parigi del 2024: il team ha introdotto cinque personaggi iconici del settore, ovvero Turbo (Italia), Doge (USA), Brett (Germania), WIF (Gran Bretagna) e Pepe (Francia).

Nel momento in cui si decide di investire nella prevendita di The Meme Games, sarà obbligatorio scegliere uno di questi personaggi. Al termine della prevendita, uno dei cinque sarà selezionato a caso come vincitore e gli investitori che lo hanno scelto in precedenza riceveranno un bonus del 25%.

The Meme Games è anche dotato di un sistema di staking, dato che è costruito sulla chain di Ethereum, con un APY attuale superiore al 1200%. Il listing di MGMES avverrà il 10 settembre 2024, ovvero due giorni dopo la cerimonia di chiusura delle Paralimpiadi.

The Meme Games sarà quindi listato sui migliori exchange decentralizzati, si pensa su Uniswap o SushiSwap. Secondo la tokenomica del progetto, la fornitura è pari a poco più di 2 miliardi di token, distribuiti tra marketing, premi, liquidità per gli exchange e capitale operativo.

Per quanto riguarda la roadmap, invece, gli obiettivi principali del progetto sono la campagna di prevendita, la distribuzione dei token e i listing sugli exchange.

Previsione del prezzo di The Meme Games - 2024

$MGMES verrà listato sugli exchange il 10 settembre: il token ha quindi il tempo per raggiungere un valore di 0,063 dollari, con un guadagno di circa il 600%, sulla base dei prezzi della prima fase di presale.

Molti analisti ritengono che il quarto trimestre del 2024 sarà rialzista per Bitcoin e per il resto del mercato delle altcoin; se invece ciò non accadesse il prezzo di MGMES potrebbe fermarsi a 0,019 dollari, con un guadagno di circa il 110% rispetto al prezzo di prevendita.

Previsione del prezzo di The Meme Games - 2025

Nel 2025 Bitcoin potrebbe raggiungere nuovi ATH: se ciò avvenisse, avremmo una previsione di prezzo di $MGMES per il 2025 di 1,089 dollari, con un guadagno di circa l’11.000% rispetto al prezzo attuale di presale.

Dobbiamo, allo stesso tempo, anche prevedere una certa resistenza in prossimità di $1, valore che difficilmente questa meme coin potrebbe raggiungere così presto.

Previsione del prezzo di The Meme Games - 2030

Se la mania delle meme coin continuerà ancora, ci aspettiamo che il prezzo di $MGMES salga a 4,01 dollari per il 2030, con un prezzo medio di 2,70 dollari. Se invece l’interesse per le meme coin dovesse diminuire, $MGMES potrebbe toccare un minimo di 1,98 dollari.

Come comprare MGMES in prevendita

Per partecipare alla presale di The Meme Games è necessario prima di tutto avere un wallet crypto, come Best Wallet o MetaMask, finanziato con ETH, USDT o BNB, ovvero i token accettati dalla presale, oppure si potrà usare una carta bancaria per l’acquisto.

Una volta raggiunto il sito web di The Meme Games, sarà necessario collegare il wallet, cliccando sul pulsante “Connect Wallet” e seguire le istruzioni sullo schermo. Il passo successivo è scegliere l’importo dell’investimento, considerando che non c’è una cifra minima.

Dopo aver confermato l’investimento, si riceverà una notifica nel proprio wallet, per cui sarà necessario confermare la transazione per trasferire i token dal wallet a The Meme Games. Sarà possibile anche approfittare dello staking contemporaneamente all'acquisto, per ottenere subito introiti passivi.

Il 10 settembre sarà possibile tornare sul sito per richiedere i token, che saranno poi trasferiti nel proprio wallet crypto. Per valutare questo investimento, è possibile essere aggiornati sulle novità del progetto, seguendo le pagine ufficiali su X o Telegram.

