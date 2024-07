Ambasciatore Balla “Il Marocco ha una visione chiara di progresso”

ROMA (ITALPRESS) - Sfide già vinte e da vincere, rapporti con l'Africa e con l'Italia, ruolo nel Mediterraneo e nella diplomazia continentale: tutti aspetti su cui Youssef Balla, ambasciatore del Marocco in Italia, si sofferma nel corso di un'intervista alla Italpress. Un'occasione per parlare della crescita del Paese negli ultimi 25 anni, alla vigilia della Festa del Trono: in questo senso i cambiamenti in corso d'opera non sono stati pochi e le prospettive di crescita sono diverse.

La riflessione di Balla parte proprio dal fatto che "la Festa del Trono è un'opportunità per consolidare la simbiosi tra monarchia e popolo e l'unità del Paese; è inoltre fondamentale per riflettere insieme sugli eventi recenti e sul futuro. Se devo fare un bilancio di questi 25 anni vorrei focalizzarmi sulla concordia e sulla resilienza: il re è riuscito a consolidare la solidarietà tra tutte le componenti della società marocchina, anche attraverso iniziative coraggiose e di fronte alle sfide come il Covid o il terremoto di Marrakech abbiamo dimostrato di essere pronti ad affrontarle".

L'ambasciatore si sofferma poi sugli ottimi risultati conseguiti dal Marocco in diversi settori: "L'economia migliora di anno in anno e abbiamo realizzato numerose infrastrutture di livello mondiale: abbiamo l'unico treno ad alta velocità del continente e Tangeri è il primo porto africano nel Mediterraneo. In più abbiamo 2.500 km di autostrade e l'anno prossimo installeremo un grande porto sull'Atlantico, quello di Dakhla, che possa unire America e Africa. Sul piano economico siamo riusciti a triplicare il Pil e raddoppiare il prodotto pro capite negli ultimi 25 anni, senza dimenticare che la nostra industria automobilistica è nella top 15 a livello mondiale con 700mila veicoli prodotti ogni anno, mentre nel 1999 erano 90mila. Anche l'aeronautica è importante in Marocco, con 140 imprese presenti, così come la produzione di energie rinnovabili. Siamo il settimo Paese al mondo: c'è una visione chiara in direzione del progresso".

Per quanto riguarda il Mediterraneo, Balla lo definisce "un asse centrale sul piano sia diplomatico sia economico: il porto di Tangeri accoglie 9 milioni del container, ma in generale l'Africa sta crescendo e ci sono più opportunità rispetto al passato. Siamo il secondo Paese a livello continentale in termini di cooperazione e sviluppo, uno dei nostri obiettivi è fare uscire dall'isolamento i paesi del Sahel in modo da farli crescere sul piano economico soprattutto nell'accesso all'Atlantico. Il gasdotto Nigeria-Marocco è un altro progetto importante, perchè si estende per 6.000 km in undici paesi diversi portando energia e gas verso l'Europa". Più nello specifico, l'ambasciatore spiega come a livello diplomatico "interagiamo con le sfide globali in termini moderati: la nostra leadership in Africa e nel Mediterraneo è incontestabile, in più sul fronte immigrazione abbiamo fatto grandi iniziative in direzione della stabilità e della pace, ospitando grandi eventi sul tema e promuovendo una politica di asilo. Queste persone, 50mila circa dall'area subsahariana, hanno bisogno di scuola, servizi sanitari e lavoro: era fondamentale andargli incontro con una politica umanitaria e solidale per ridargli la dignità che meritano".

Altro fronte su cui l'attività è incessante, racconta Balla, è la "lotta contro il terrorismo e la radicalizzazione: la nostra politica unisce sicurezza e pedagogia per deradicalizzare le persone e questa esperienza è stata accolta da tanti Paesi europei. Siamo presenti anche in sfide come il cambiamento climatico, ospitando la Cop-16 e costruendo la più grande centrale solare del mondo: rispettiamo i compromessi con la comunità internazionale e produciamo il 42% dell'elettricità grazie alle rinnovabili, con la possibilità di arrivare al 52% nel 2030". Sul fronte dei rapporti diplomatici con l'Italia, che nel 2025 raggiungeranno i due secoli dall'avvio, l'ambasciatore evidenzia come "sarà un'occasione per consolidare ulteriormente questo legame, che di suo è già eccellente: c'è una convergenza su tante tematiche che toccano Africa e Mediterraneo e i rapporti commerciali e turistici sono in crescita. La nostra comunità in Italia è attiva, dinamica e ben integrata: siamo la prima comunità in termini di creazione di imprese sul territorio".

Sulle polemiche da parte dell'Algeria in merito al riconoscimento dei territori del Sahara occidentale, Balla spiega che "la diplomazia marocchina non è abituata a reagire a polemiche inutili o isterie collettive: la dinamica dei riconoscimenti della sovranità del Marocco sul Sahara è rapida e serena; 110 paesi dell'Onu riconoscono l'iniziativa che abbiamo presentato nel 2007 e la nostra è una posizione confortevole. Speriamo che anche l'Algeria segua questa dinamica costruttiva, perchè ne va la sicurezza e la stabilità del territorio".

(ITALPRESS).

- Foto: Italpress -