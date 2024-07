Diodato in concerto a Paesana per Suoni dalla Terre del Monviso

È iniziato il conto alla rovescia per il concerto del cantautore Diodato, in programma a Paesana, in località Losasse di Agliasco, nel pomeriggio di domenica 4 agosto (ore 15.30). Lo show, inserito nella stagione concertistica Suoni delle Terre del Monviso, rappresenta il cuore degli eventi estivi del saluzzese.

Dopo i grandi nomi e i successi delle scorse edizioni, sul palco della rassegna coordinata dai Polifonici del Marchesato e dalla Fondazione Bertoni di Saluzzo sarà dunque la volta di uno dei più raffinati ed eleganti cantautori italiani, vincitore del Festival di Sanremo del 2020 con la canzone “Fai Rumore” e fresco vincitore del David di Donatello per la miglior canzone originale con “La mia terra”.

Per l’artista si tratta di uno speciale appuntamento estivo, prima del tour teatrale autunnale e invernale nei teatri d’italia, che ha già fatto registrare il tutto esaurito un po’ ovunque.

Diodato presenterà i suoi successi più classici, insieme, naturalmente, ai brani contenuti nel nuovo album “Ho acceso un fuoco”, uscito proprio nelle settimane scorse. Ticket (posti a sedere a terra) esclusivamente sul circuito online www.ticketone.it , oppure nei punti vendita autorizzati (a Saluzzo Exit Music - Via della Resistenza, 4a/1); ticket omaggio per bambini minori di 5 anni, necessaria la prenotazione sul sito www.suonidalmonviso.it Ulteriori info sul sito www.suonidalmonviso.it; via e-mail all’indirizzo info@suonidalmonviso.it o ai numeri di telefono: 349.3282223 - 349.3362980.

COME RAGGIUNGERE LA LOCATION

Per preservare l’unicità e l’incontaminata bellezza della location del concerto, l’area del concerto – un autentica Terrazza sul Monviso – sarà raggiungibile esclusivamente da Paesana (CN), dopo aver lasciato il proprio mezzo in appositi parcheggi gratuiti ubicati nel concentrico. Dal parcheggio sarà poi possibile procedere:

1) a piedi, con un percorso accuratamente segnalato (2.2 km; +300 m di dislivello) di 45 minuti, passando per paesaggi boscosi. La traccia gpx del percorso è scaricabile dal sito www.suonidalmonviso.it ;

2) In bicicletta o con l’e-bike con possibilità di un tour guidato con partenza da Paesana fino a Pian del Lupo e rientro attraverso l’area del concerto. Per maggiori informazioni: Valle Po Ebike

cell. 371 5398670 o vallepoebikes@gmail.com ;

3) con il servizio navetta, da prenotare tramite il link presente sul sito www.suonidalmonviso.it . Il costo è di 5 euro per la sola tratta di andata e di 8 euro per la tratta andata/ritorno;

4) tour trekking guidato a cura dell’Associazione Vesulus Accompagnatori Naturalistici. Guida Samuele Bellone, per info e prenotazioni cell. 347.3267677 e/o vesulus@gmail.com

INFO UTILI