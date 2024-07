Elezioni Usa, da Barack e Michelle Obama sostegno a Kamala Harris come presidente

(Adnkronos) - L'ex presidente Barack Obama e l'ex first lady Michelle Obama hanno appoggiato la candidatura presidenziale della vicepresidente Kamala Harris in un video pubblicato oggi. "Michelle e io non potremmo essere più orgogliosi di sostenerti e di fare tutto il possibile per farti superare queste elezioni e arrivare allo Studio Ovale", ha detto l'ex presidente a Harris durante una telefonata a cui ha partecipato anche sua moglie.

Harris ha ringraziato gli Obama per il loro sostegno ed ha espresso gratitudine per la loro amicizia che dura da decenni. "Oh mio Dio. Michelle, Barack, questo significa così tanto per me. Le parole che avete detto e l'amicizia che ci avete dato in tutti questi anni significano più di quanto io possa esprimere, quindi grazie a entrambi" ha detto la vicepresidente..

L'ex first lady ha dichiarato di essere orgogliosa di Harris e si aspetta che le prossime elezioni siano storiche.