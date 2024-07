Parigi 2024, applausi per Mattarella all'arrivo a Casa Italia - Video

(Adnkronos) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella accolto dagli applausi all'inaugurazione di Casa Italia a Parigi in occasione dei Giochi 2024. “Questo luogo - ha detto - esprime una raffigurazione coinvolgente e suggestiva dell'Italia, un punto ideale per sottolineare come il nostro paese partecipi a un evento così importante, non solo sportivamente ma come segnale di amicizia e di incontro nel mondo".

"Vedere al villaggio olimpico i nostri atleti incontrarsi e tenersi in comune sforzo non di contrapposizione è stato un bel messaggio che supera il mondo dello sport. E l’inaugurazione di Casa Italia dimostra quanto l’Italia partecipi al messaggio che le Olimpiadi esprimono, una sua succursale, un luogo in cui si esprime il gene italiano per partecipare a questo grande evento. È stato un piacere aver assistito al taglio del nastro, buona Olimpiade a tutti”, ha concluso Mattarella.