Regione Lazio, “Executive Breakfast” in vista di Expo 2025 Osaka

ROMA (ITALPRESS) - La Regione Lazio ha organizzato la mattina del 26 luglio a Roma, presso il Palazzo WEGIL, un "Executive Breakfast" con le imprese e le organizzazioni del Lazio per confrontarsi sulle opportunità offerte dall'Esposizione Universale che si svolgerà il prossimo anno a Osaka in Giappone e che vedrà il Lazio tra i protagonisti del Padiglione Italia.All'incontro hanno partecipato Roberta Angelilli, vicepresidente della Regione Lazio e assessore Sviluppo economico, Commercio, Artigianato, Industria, Internazionalizzazione; Mario Vattani, Commissario Generale per l'Italia a Expo 2025 Osaka e il presidente di Lazio Innova Francesco Marcolini.Expo 2025 Osaka si terrà sull'isola artificiale di Yumeshima dal 13 aprile al 13 ottobre 2025 e ospiterà circa 160 Paesi partecipanti con una stima di 30 milioni di visitatori, con l'obiettivo di stimolare la partecipazione comune per una società sostenibile, più vicina alle idee delle persone, per migliorare la qualità della vita di tutti. E' la terza volta che la metropoli della regione del Kansai accoglie un'esposizione universale dopo quelle del 1970 e del 2005, dedicate, rispettivamente, al "Progresso e Armonia per l'Umanità" e a "La saggezza della Natura"."Progettare la società del futuro per le nostre vite" è il tema centrale di Expo 2025 Osaka che si declina attraverso tre sottotemi: Salvare, Potenziare e Connettere le vite, per la salute pubblica, le iniziative contro le catastrofi naturali e per il rispetto dell'ambiente. L'Italia lo interpreta con "L'Arte rigenera la Vita", con "arte" inteso in senso ampio, sinonimo della creatività e del "saper fare italiano" che ci contraddistingue nel mondo. Il Padiglione Italia, disegnato dall'architetto Mario Cucinella, è una rilettura in chiave moderna della Città Ideale del Rinascimento, che pone l'uomo al centro della società del futuro. "In coerenza con questo slogan, la Regione Lazio sarà protagonista con un proprio spazio espositivo a Osaka, per mostrare all'intero Pianeta il valore umano, economico e produttivo del nostro territorio. Si tratta di una vetrina unica per far dialogare ricerca, mercati e società, con l'obiettivo di costruire insieme un mondo migliore e a misura d'uomo. La nostra presenza sarà particolarmente concentrata nel mese di ottobre ma, fin da subito, vogliamo accendere i riflettori e, a breve, partiranno infatti le attività per la definizione dell'agenda operativa per Expo. L'incontro di oggi, come gli altri che seguiranno nei prossimi mesi, ha l'obiettivo di mettere a fuoco la centralità della nostra regione sullo scenario internazionale. Attraverso il nostro costante impegno lavoriamo affinchè il Lazio accresca il proprio ruolo da protagonista del made in Italy nel mondo", ha dichiarato Roberta Angelilli."Le Regioni, da una parte con le loro eccellenze culturali, artigianali e agroalimentari, ma soprattutto con quelle scientifiche e tecnologiche, sono al centro del progetto che porteremo al Padiglione Italia. In uno spazio dedicato e multifunzionale, i nostri territori potranno presentare il meglio del made in Italy, contribuendo al nostro sforzo di completare e aggiornare l'immagine della nostra Nazione su un palcoscenico globale. A Expo Osaka, grazie a una solida rete di partenariati istituzionali e a una comunicazione mirata, sosterremo aziende e imprenditori che vogliono internazionalizzarsi e aprirsi a mercati in forte crescita come quelli dell'Asia e anche dell'area ASEAN, che da sola conta oltre 600 milioni di abitanti", ha commentato Mario Vattani.Gli "Executive Breakfast" della Regione Lazio sono una serie di appuntamenti di networking realizzati da Lazio Innova, con l'obiettivo di mettere in contatto portatori di interesse, startup, imprese, mondo della ricerca e istituzioni su specifiche tematiche, tra cui rientrano quelle di Expo 2025.- Foto Lazio Innova -(ITALPRESS).