Santanchè “Puntare su un turismo di qualità e non sulla quantità”

ROMA (ITALPRESS) - "Il paradigma sul turismo in Italia deve cambiare: puntare sulla qualità e non sulla quantità". Così, in una intervista al Corriere della Sera, il ministro del Turismo, Daniela Santanchè, commentando gli ultimi dati secondo cui solo per agosto sono in arrivo oltre 18 milioni di turisti."Dobbiamo essere orgogliosi che sempre più stranieri scelgono il nostro Paese - sottolinea -, significa che tutti vogliono l'Italia, la nostra cultura, le nostre bellezze, il nostro cibo, c'è voglia di made in Italy: gli stranieri ormai sono il 54% del totale degli arrivi". "Il problema è non quante persone vengono - aggiunge Santanchè -, ma quanto contribuiscono a mantenere un alto standard lasciando risorse sul territorio, è un cambio totale di visione, il turismo rappresenta il 13% del nostro Pil. Per anni si sono contate le teste, dimenticando che l'Italia è un Paese di qualità non di quantità. Stiamo cambiando questo paradigma intervenendo con politiche precise per aumentare e migliorare l'offerta, puntando su qualità, sostenibilità e sicurezza di ciò che può trovare chi viene nel nostro Paese, affinchè poi torni"."Quando parlo di un'offerta di qualità - spiega il ministro Santanchè - intendo un'offerta giusta, di servizi migliori per tutti, per chi può spendere di più e per chi meno: il turismo in Italia deve essere per tutte le tasche, tutti devono poter vedere le nostre bellezze. Però io non criminalizzo il turismo di lusso, nè posso intervenire se i prezzi sono alti, c'è il libero mercato e se il costo al giorno per determinate fasce è alto, significa che c'è qualcuno disposto a pagare quella cifra. Se chi arriva in Italia trova servizi migliori e una scelta più ampia, è disposto anche a spendere di più, a noi non serve un turismo solo mordi e fuggi. Ma vogliamo lavorare sulla qualità a tutti i livelli, dall'hotel di lusso al campeggio, tutti devono garantire alti standard di qualità. E vogliamo offrire un'Italia aperta 12 mesi l'anno"."Non si deve parlare di turismo ma di turismi - prosegue Santanchè -. Stiamo provando a destagionalizzare attraendo le persone in tutti i mesi dell'anno diversificando l'offerta. Penso ai cammini, un turismo sempre più diffuso cui abbiamo destinato quasi 20 milioni di euro. In Spagna i paesi lungo il Cammino di Santiago de Compostela vivono di quello. Noi con la nostra Via Francigena vogliamo fare altrettanto. Ma servono risorse per creare punti di ristoro, ostelli, servizi igienici. Abbiamo destinato 34 milioni ai piccoli borghi a vocazione turistica per farli scoprire; c'è il turismo ecosostenibile, o quello per i camper ancora poco sviluppato in Italia. Tutta la nostra Nazione è da scoprire, la sfida è questa".Poi, in merito alla Sicilia sconvolta dalla siccità, commenta: "Io non banalizzo la siccità in Sicilia, è un grande problema per cui nessuno ha mai fatto nulla. Ce ne stiamo occupando con un piano nazionale da 500 interventi in 10 anni. L'Italia è bella ma fragile e va protetta. Ma la siccità in Sicilia non si risolve in una settimana. Però non posso essere contenta se il New York Times magari per motivi oscuri dà questa immagine dell'Italia".E sulla riapertura, oggi, dopo 12 anni, della Via dell'Amore alle Cinque Terre: si pagherà per una passeggiata, dichiara: "La bellezza va mantenuta e per farlo servono soldi, limitando in questo caso veramente al minimo. Dobbiamo mettere a reddito tutto il patrimonio che abbiamo". "Per anni abbiamo visto folle di turisti non gestite perchè non ci sono state politiche ad hoc, ma si contavano solo le persone - aggiunge il ministro Santanchè -. Ora si cambia: il biglietto serve per regolare i flussi, organizzare arrivi e orari ed evitare ore in coda". E alla domanda se approva il ticket per entrare a Venezia, risponde: "Non sono favorevole e non credo sia la strada giusta. Non sono per il numero chiuso, tutti devono poter vedere le nostre bellezze. Far pagare un ingresso non serve, bisogna assicurare che ci siano orari, guide, servizi per i turisti". Il ministro Santanchè si dice favorevole al cambiamento della tassa di soggiorno: "Sì, nel prossimo Consiglio dei ministri proporrò di trasformarla in tassa di scopo: dovrà essere proporzionata alla spesa del turista e usata dai Comuni solo per migliorare l'offerta turistica, va restituita per servizi migliori". "Puntiamo a diversificare l'offerta: dalla Via Francigena ai piccoli borghi". Ed alla domanda se è giusto che un titolare di una concessione balneare che chiede 300 euro al giorno per un ombrellone, paghi allo Stato un canone da poco più di 5 mila euro l'anno, risponde: "Io l'ho sempre detto che i canoni vanno rivisti, soprattutto per gli imprenditori più grandi".- foto Agenzia Fotogramma -(ITALPRESS).