In vacanza sicuri con il treno: controlli straordinari a Porta Nuova e tra Torino e Cuneo

Lunedì e martedì controlli della Polizia Ferroviaria alla stazione di Porta Nuova e nelle tratte ferroviarie tra Torino e Cuneo, con l'obiettivo di far sentire sicuri cittadini e viaggiatori in partenza per le vacanze.

I denunciati

In particolare sono stati denunciati due stranieri per ricettazione: provvedimento analogo contro un italiano destinatario di un Daspo per Porta Nuova.

Controlli sui treni

Martedì l'azione si è concentrata sui diversi treni regionali: sono stati controllati numerosi viaggiatori, con i relativi bagagli. L’iniziativa ha consentito di incrementare i livelli di prevenzione e sicurezza a bordo dei convogli, contrastando i reati anche in previsione del maggior afflusso di viaggiatori concomitante con le ferie estive.