Cerchi una relazione duratura? Ecco gli annunci dedicati ai single

Chi è l’Agenzia Anna&Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 20 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente cliccare sul link “CONTATTALA oppure CONTATTALO” che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Lui single, 35 anni

È seriamente motivato a una convivenza, o matrimonio, ed avere figli, è un 35enne, simpatico, carino, alto, bellissimi occhi azzurri, moro, ha casa propria, ha viaggiato in tutto il mondo, è celibe, ha una buona occupazione, tanti interessi sia sportivi che culturali, perchè non lo chiami? Magari è l'uomo giusto per te!!...CONTATTALO ORA

Lui single, 45 anni

Impiegato in Tribunale, 45enne, è un uomo ironico, estroverso, sempre la battuta pronta, bel sorriso, barba incolta, molto sexy, fisico sportivo, ex pallavolista, divorziato, senza figli, ama stare in compagnia e godersi la vita, al suo fianco manca una donna intelligente, carina, che lo completi, e con cui essere completamente felice…CONTATTALO ORA

Lui single, 56 anni

È l'uomo che apre le porte per le signore, regala fiori, e scrive bellissimi messaggi d'amore, 56enne, bel signore, romantico, generoso, divorziato, vive solo, medico osteopata, gioca a scacchi, ma ama anche ballare, sarebbe lieto di incontrare una signora dolce, cui dedicare il resto della sua vita...CONTATTALO ORA

Lui single, 65 anni

Lui cerca signora moralmente integra, è un ex ufficiale delle Forze dell'Ordine, affascinante, giovanile, alto, brizzolato, occhi azzurri, 65enne, facoltoso, distinto, vive solo, ha casa al mare e in montagna, nella sua vita manca solo una signora cui volere bene… CONTATTALO ORA

Annunci per Lui

Lei single, 30 anni

Dio non può essere ovunque; ecco perchè ha creato i volontari... Lei è semplice, bellissima, italiana, 30enne, capelli biondi e occhi verdi, fisico armonioso, buona occupazione, è cresciuta in una famiglia credente, ha sani principi morali, volontaria autista Croce Rossa Italiana, incontrerebbe uomo seriamente intenzionato a formare famiglia…CONTATTALA ORA

Lei single, 40 anni

Se vedi qualcuno senza il sorriso prova a dargli il tuo... Lei ha modi gentili, italiana, molto carina, sorriso smagliante, lunghi capelli castani e occhioni scuri, alta, fisico longilineo, 40enne, vive sola, libera sentimentalmente, non ha figli, frutticoltrice, felice e appagata della sua vita, le manca solo l'uomo giusto, anche più grande, ma di cui innamorarsi veramente, e con cui vivere.…CONTATTALA ORA

Lei single, 50 anni

La felicità è reale solo quando è condivisa... Lei ha sempre lavorato nel su negozio di piante e fiori, 50enne, rimasta vedova, è ancora una bellissima donna, giovanile, curata, sempre sorridente, stupendi occhi verdi, ora che anche suo figlia si è sposata, vive sola, non ha più impegni familiari, e vorrebbe incontrare un bravo signore, anche più maturo, italiano, con cui rifarsi una vita, e stare in buona compagnia... CONTATTALA ORA

Lei single, 62 anni

Ho deciso di essere felice perché è la cosa che fa meglio alla mia salute... Lei è una bella signora 62enne, giovanile, occhi celesti, e proprio una brava donna, ma vive sola e non è felice, automunita, gode di ottima salute, nonna di nipoti già grandi, ama cucinare e tenere in ordine la casa, vorrebbe con tutto il cuore incontrare un bravo signore, con cui farsi buona compagnia, sarebbe disponibile anche a trasferirsi se lo incontrasse. …CONTATTALA ORA

