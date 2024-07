Battifollo "ritrova" la cappella dedicata a Sant'Anna con la copertura rimessa a nuovo

In occasione della festa della protettrice di Battifollo, Sant'Anna, madre della vergine Maria, la comunità del piccolo paese sulla sommità delle Valli Mongia, Tanaro e Cevetta ritrova la cappella dedicata alla santa con la copertura rimessa a nuovo. Le opere, necessarie per evitare il degrado del bene, sono state volute da tutta la collettività e hanno trovato esecuzione mediante l'intervento concreto di molti residenti, i quali volontariamente hanno provveduto a rimuovere i coppi e listelli

deteriorati e sostituirli con altri nuovi.

Questa piccola impresa svolta da tanti volontari locali, dimostra come la forza della comunità in questi centri di modeste dimensioni, mantenga forte il tessuto solidale per il bene della cosa pubblica.

Il sindaco Giovanni Odasso, uno dei primi fautori dell'intervento, intende ringraziare tutti quanti hanno partecipato alla buona riuscita dell'iniziativa e in particolare: Carlo, Ivano e Bruno (ex dipendete comunale).

Le opere sono state terminate in occasione della messa delle 9.30 di oggi, 28 luglio, presso la Cappella.