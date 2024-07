Impianto fotovoltaico sul ballonporto a Mondovì: sarà utile per la nuova Comunità Energetica

Con un contributo di 70mila euro la Fondazione CRC ha ritenuto meritevole di sostegno il progetto presentato dal Comune di Mondovì per la seconda fase dell’iniziativa "Un PAESC per il Comune di Mondovì", nell’ambito del "BANDO NUOVE ENERGIE - MISURA 2 – PIANI D’AZIONE PER L’ENERGIA SOSTENIBILE E IL CLIMA".