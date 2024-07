Chiusa Pesio, nuovo incontro del gruppo alpini con il generale Antonio Vizzi

In occasione del 51° Raduno Intersezionale il Gruppo Alpini Chiusa di Pesio, dopo la bella esperienza dell’anno scorso, organizza una conferenza con la presenza del Generale Antonio Vizzi dal titolo “Storia del Battaglione Alpini Valle Pesio e del 2° Reggimento Alpini” a ricordo del Generale Alberto Baldi già Comandante del Battaglione Alpini Saluzzo.

L’evento con ingresso libero, si svolgerà l’8 agosto alle ore 21.00 presso il cortile dell’ex Ospedale in Via G. Mauro, 8 Chiusa di Pesio in collaborazione con l’Associazione Cercando il Cinema.

Con l’occasione verrà presentato l’ultimo libro scritto dal generale dal titolo "IN MARCIA PER UN ALTRO SECOLO - STORIA DELLA SEZIONE ANA VALDOSTANA E DEI SUOI 71 GRUPPI”.

Ingresso libero.

Tutti i chiusani sono invitati a partecipare numerosi.