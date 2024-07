Uno Jazz & Blues di Sanremo, grande evento con la musica di Mike Stern e la Randy Brecker Band

Il 29 luglio seconda tappa del festival Unojazz&Blues con Mike Stern & la Randy Brecker Band che si esibiscono al Teatro del Casinò di Sanremo (opening band, Ottimo Massimo 6tet).

Il festival è sponsorizzato da Unoenergy, l'azienda sanremese attiva su tutto il territorio nazionale nella commercializzazione di gas, energia elettrica e servizi di efficientamento energetico, ha il patrocinio del Comune di Sanremo, Assessorato al Turismo, e il coordinamento e la produzione sono affidati a Mara De Scalzi che firma diversi programmi Rai.

Negli anni, il festival ha accolto ospiti internazionali come Stefano Bollani, Enrico Rava, Raphael Gualazzi, Ron Carter, Nine Below Zero, Billy Cobham, Yellowjackets, John Mc Laughlin, Herbie Hancock.

La novità della stagione è la prestigiosa collaborazione con l’orchestra sinfonica di Sanremo il 16 luglio e il 20 agosto: il primo concerto è stato eseguito con Stacey Kent mentre il secondo avrà per protagonista Francesco Cafiso. Si terranno all’auditorium Franco Alfano e saranno a pagamento. Info e tickets qui: www.sinfonicasanremo.it

Gli altri quattro show saranno ospitati nel Teatro del Casinò e saranno a ingresso gratuito con prenotazione fino a esaurimento posti (info: www.unojazzandblues.it). Culmineranno il 6 agosto con l’esibizione di Paolo Fresu che porta in dote un originale omaggio a Heroes di David Bowie.

29 luglio

Mike Stern & Randy Brecker Band al Teatro del Casinò

featuring Dennis Chambers, Leni Stern, Chris Minh Doky

Mike Stern: chitarra el.; Randy Breker: tromba; Leni Stern: chitarra el./n'goni/voce; Chris Mihn Doky: basso ac. & el.;

Dennis Chambers: batteria.

Mike Stern

Uno dei più grandi chitarristi della sua generazione, ha la sbalorditiva capacità di suonare con la finezza e il lirismo di Jim Hall (di cui è stato allievo) e la turbolente energia di Jimi Hendrix. Si è fatto ammirare al fianco di Miles Davis, Billy Cobham, i Brecker Brothers, Jaco Pastorius e molti altri, ma in seguito ha iniziato una lunga e proficua carriera da leader che lo ha portato a registrare 18 dischi a suo nome.

Randy Brecker

Veterano del jazz, trombettista virtuoso e compositore prolifico, con la sua tromba Randy Brecker ha impreziosito i dischi di Horace Silver, Art Blakey’s Jazz Messengers, Charles Mingus, Clark Terry, Joe Henderson, Duke Pearson, Frank Foster e Thad Jones/Mel Lewis Orchestra, James Taylor, Bruce Springsteen, Jaco Pastorius e Frank Zappa. Nel regno della fusion jazz-rock d’avanguardia, Brecker è stato uno dei principali protagonisti di gruppi come Blood Sweat and Tears, Eleventh House di Larry Coryell e i Dreams, band che ha co-fondato con il fratello Michael e il batterista Billy Cobham.

Denis Chambers

Straordinario batterista, ha lavorato con John Scofield, George Duke, i Brecker Brothers, Santana, John McLaughlin e molti altri. Nonostante la mancanza di una educazione musicale formale, Chambers si è fatto notare ben presto grazie a uno stile potente, tecnicamente impeccabile che gli permette di sentirsi a suo agio nei generi musicali più diversi.

Leni Stern

Nel 2017 è stata definita una delle più sensazionali chitarriste donne di tutti i tempi dal mensile Guitarplayer. Di origini tedesche, ha studiato con Bill Frisell e adora la musica africana. Dal 1980 è sposata con Mike Stern e la loro lunga relazione è una continua ispirazione per entrambi.

Chris Minh Doky

Cresciuto in Danimarca, il bassista si è poi trasferito a New York dove si è fatto velocemente apprezzare da musicisti del calibro di Mike Stern, John Scofield, Michael Brecker e Sakamoto. È un session man molto richiesto anche nel mondo della musica pop e divide la sua carriera tra jazz contemporaneo e musica classica.

6 agosto

Paolo Fresu presenta Heroes, omaggio a David Bowie al Teatro del Casinò

20 agosto

Francesco Cafiso quartet & Orchestra Sinfonica di Sanremo all’Auditorium

Franco Alfano

28 agosto

Jany Mc Pherson al Teatro del Casinò

3 settembre

Treves Blues Band al Teatro del Casinò

8 settembre

Finale Contest Unojazz&Blues al Teatro del Casinò

