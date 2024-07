Bra, Luca Barbero protagonista all’EWCC di calisthenics

Mai come in questo caso la canzone di Luca Carboni è adatta per parlare dell’impresa compiuta dal 24enne Luca Barbero, geometra braidese che solo 5 anni fa si è avvicinato a quella specialità sportiva che viene anche chiamata ginnastica artistica di strada, perché impegna gli atleti in figure ginniche a corpo libero, sfruttando la sola forza delle braccia e degli addominali.