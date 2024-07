"Che ci faccio qui": Domenico Iannacone ai Castelli di Lagnasco con storie da un Paese nascosto

Le storie più straordinarie sono quelle che ci passano a fianco senza che ne accorgiamo. Spesso sono così piccole che bisogna andare a cercarle tra le tante cose che non valgono nulla. “Che ci faccio qui”, Il racconto televisivo neorealistico di Domenico Iannacone andato in onda su Rai 3, si cala nel teatro di narrazione e trasforma le sue inchieste giornalistiche in uno spazio intimo di riflessione e denuncia, che arriva ai Castelli di Lagnasco venerdì 2 agosto alle 21,30 per un appuntamento condiviso tra i festival Borgate dal Vivo e Occit’Amo.

Bglietti: intero 15 euro + dp, ridotto 12 euro + dp. Prevendite disponibili al link www.vivaticket.com/it/ticket/che-ci-faccio-qui-in-scena/234397

Il palcoscenico diventa luogo fisico ideale per portare alla luce quello che la televisione non può comunicare. Le storie riprendono forma, si animano di presenza viva e voce e tornano a rivendicare il diritto di essere narrate.

Iannacone rompe le distanze, prende per mano lo spettatore e lo accompagna nei luoghi che ha attraversato, lo spinge a condividere le emozioni, i ricordi, la bellezza degli incontri e la rabbia per quello che viene negato. Il teatro di narrazione diventa in questo modo anche teatro civile in grado di ricucire la mappa dei bisogni collettivi, dei diritti disattesi, delle ingiustizie e delle verità nascoste.

Mentre le immagini aprono squarci visivi, facendoci scorgere volti, case, periferie urbane ed esistenziali, le parole dilatano la percezione emotiva e permettono di entrare, come una voce sotterranea, nelle viscere del Paese.

Iannacone ha iniziato giovanissimo la carriera giornalistica sulle testate regionali. È stato inviato di punta di “Ballarò” e “Presa diretta” (Rai3). Ha ideato e condotto, per sette edizioni, il programma d’inchiesta “I dieci comandamenti” e dal 2019 è in onda con “Che ci faccio qui”, uno dei programmi di approfondimento più seguiti di Rai3.

Per cinque volte gli è stato attribuito il Premio Ilaria Alpi.Nel 2015 ha vinto il Premio Paolo Borsellino e nel 2017 il Premio Goffredo Parise. Con il film documentario Lontano dagli occhi ha ricevuto prestigiosi riconoscimenti internazionali,aggiudicandosi nell’ordine: il Civis Media Prize di Berlino, il Real Screen Awards di Los Angeles e ilPeace Jam Jury Awards di Montecarlo.Nel 2018 con Siamo tutti matti, un racconto spiazzante della follia, vince il Festival del Cinema di Spello.

Nel 2019 il Centro Sperimentale di Cinema-Scuola di Cinematografia lo ha insignito del diplomahonoris causa in Reportage Audiovisivo.

Nel 2021 gli viene assegnato il Premio Kapuściński e, sempre nello stesso anno, il film documentario L’odissea è stato premiato alla XIV edizione del Premio Moige.Nel 2022 è tra i vincitori de Il Premiolino, uno tra i più antichi e autorevoli premi dedicati al giornalismo.I

l suo modo di raccontare trae ispirazione dalla migliore tradizione documentaristica italiana e si pone a metà strada tra cinema neorealista e racconto giornalistico del reale.