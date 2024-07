Targa di riconoscimento per il volontario Aclista fossanese Paolo Cavanna

In occasione del suo 90° compleanno, le Acli provinciali cuneesi hanno consegnato nella giornata di oggi, lunedì 29 luglio, una targa al promotore sociale volontario aclista, Cavaliere Ufficiale Paolo Cavanna.

Il riconoscimento gli è stato offerto durante un incontro conviviale svoltosi al Circolo Acli “Autonomi Fossano”, dal presidente provinciale delle Acli Cuneesi, Elio Lingua, con amicizia e riconoscenza, a nome di tutta la presidenza, del Consiglio provinciale di tutti i collaboratori e volontari del sistema Acli della provincia di Cuneo e della presidente regionale Acli Mara Ardizio, con l’augurio di ogni bene, salute e serenità, e ricordando il lungo e generoso impegno profuso in 35 anni di attività da Paolo Cavanna come volontario nell'associazione.

Hanno voluto essere presenti per festeggiare lo storico volontario, oltre al presidente Lingua, il direttore delle Acli provinciali, Loris Marchisio; il coordinatore della segreteria provinciale, Marco Dalmasso; il presidente del Patronato, Renato Origlia; il componente della presidenza provinciale, Piergiorgio Previotto; il presidente di zona delle Acli fossanesi, Mario Saettone, con la responsabile dell’ufficio zonale, Patrizia Ribero, e i volontari fossanesi: Adriana Faule, Silvio Rinero e Giuseppe Vetrano.

Cavanna ha iniziato a operare come addetto sociale in Acli a Fossano a gennaio del 1987 e, dal 1990, a Savigliano, dando praticamente il via alle attività delle due sedi in cui ha fatto sempre tutto quello che c’era da fare: “Ho seguito le pratiche per l’ottenimento della pensione per 550 persone – afferma con giusto orgoglio – e ho portato ad associarsi alle Acli cuneesi circa 3000 nuovi soci tra saviglianese e fossanese”.

La consegna della targa è stato un bel momento di festa, per dare un riconoscimento a questo volontario aclista che tanto tempo e passione ha dedicato e continua a dedicare all’associazione cuneese.