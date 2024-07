Busca, in casa Francotto la mostra dedicata a Maria Rosa Ravera Aira

Venerdì 2 agosto alle ore 16 verrà inaugurata a Casa Francotto la mostra Omaggio a Maria Rosa Ravera Aira. L’Amministrazione comunale ha voluto dedicare all’artista una personale con una settantina di opere del Comune di Busca, dell’Ospedale Civile e da tanti privati cittadini buschesi che hanno raccolto l’invito lanciato qualche mese fa. La mostra è curata da Cinzia Tesio e da Dario Lorenzati, mentre l’allestimento da Maurizio Colombo.



“Busca - dicono il Sindaco Ezio Donadio e l’assessore alla cultura Lucia Rosso - è grata a Maria Rosa Ravera Aira per tanti motivi e non soltanto perché ha saputo donare alla città alcune delle sue opere più significative, come i quattordici acquerelli I Martiri del 14 settembre 1944 e altre opere, raffiguranti le facciate delle due Confraternite della Rossa e di Bianca. La sua formazione artistica, oltre ad affondare le radici nella tradizione accademica, è approfondita dalla sua caparbietà e determinazione che l’anno portata a percorrere il suo percorso di vita con le sue sole forze e con il bagaglio culturale costituito da una ricerca di incanto poetico e di libertà espressiva”.



“Il suo è un messaggio di serenità, di semplicità e di purezza - affermano i curatori Cinzia Tesio e Dario Lorenzati - ma che sa vedere e denunciare il male nel ciclo pittorico dedicato all’eccidio di San Chiaffredo. Capace di raffigurare con grande maestria gli angoli e gli scorci più curiosi della Città. Ogni quadro racconta una storia, cattura un’emozione e ci invita a riflettere sulla bellezza che ci circonda”.

Orari di apertura

Venerdì e sabato dalle 16 alle 19

Domenica Dalle 10 alle 12 Dalle 16 alle 19