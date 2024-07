Macchi è argento nel fioretto, ottava medaglia Italia a Parigi

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) - Filippo Macchi ha vinto la medaglia d'argento nel torneo individuale del fioretto maschile ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. L'azzurro è stato sconfitto dall'atleta di Hong Kong Ka Long Cheung per 15-14: prima medaglia italiana in Francia per il fioretto, seconda per la scherma dopo quella conquistata da Luigi Samele nella sciabola (bronzo). L'Italia sale a quota 8 medaglie. - foto Federscherma -(ITALPRESS).