Parigi 2024, Macchi medaglia d'argento nel fioretto maschile: Var decide la finale

Filippo Macchi medaglia d'argento nel fioretto maschile alle Olimpiadi di Parigi 2024. In finale, l'azzurro viene sconfitto dl cinese di Hong Kong, Cheung Ka Long, che si impone per 15-14 in una sfida chiusa dalla contesta decisione dei giudici: la stoccata decisiva viene assegnata all'asiatico con un verdetto che penalizza l'azzurro.

Macchi sfiora l'impresa con una splendida prestazione. Fatica in avvio a prendere le misure a Cheung, che apre la finale con un break di 3-1. L'azzurro si assesta, riesce ad essere più aggressivo: annulla il gap (4-4) e si porta anche in vantaggio (5-4) per la prima volta nella sfida. Cheung argina l'emorragia di punti e mette insieme la striscia che gli permette di tornare davanti e allungare (5-7). Macchi rimane in scia (7-9) e in chiusura della prima frazione aggancia l'avversario (10-10). Cheung torna in vantaggio con una stoccata d'esperienza (10-11). L'azzurro non molla (11-11, poi 12-12) rispondendo colpo su colpo. Macchi con una splendida parata e risposta mette la freccia (13-12) prima di allungare (14-12). Cheung accorcia le distanze (14-13) e poi pareggia (14-14): il titolo olimpico si assegna all'ultima stoccata. Entrambi gli atleti rivendicano il punto decisivo, il giudice al video non sa decidere: si resta 14-14, si va avanti. Di nuovo, esultano entrambi. Il video, anche stavolta, non decide. Terzo round, ancora decisione alla moviola. Il video sembra premiare Macchi. Per i giudici, tocca Cheung: vince l'asiatico, argento amaro per l'azzurro.