Da ottobre ritorna il corso di formazione “Conoscere le amministrazioni locali” di A.I.S.P.A.

L’Associazione Italiana Servizi Pubbliche Amministrazioni (A.I.S.P.A.), con il Patrocinio della Provincia di Cuneo e la collaborazione del Centro di Formazione Cebano-Monregalese, annuncia l’avvio della seconda edizione del corso “CONOSCERE LE AMMINISTRAZIONI LOCALI” - percorso formativo rivolto a tutti coloro che sono interessati a conoscere il funzionamento di una struttura comunale.

Si svolgerà dall’11 ottobre 2024 presso la sede di Fossano del C.F.P., con docenze coperte da funzionari e consulenti esperti del settore.

«Questo corso è orientato a creare una conoscenza di base della struttura e dei meccanismi di gestione di una macchina comunale» spiega la Presidente di A.I.S.P.A. Serena Gasco «L'obiettivo che condividiamo insieme al C.F.P. Cebano Monregalese, che ringraziamo, è quello di creare "consapevolezza" nei cittadini e in coloro interessati ad avere un ruolo attivo nella Comunità, acquisendo nozioni e abilità pratico-metodologiche per esercitare in modo efficace compiti amministrativi. Inoltre, si svolgeranno approfondimenti su temi specifici che si affrontano nell'ambito della gestione di un Comune. Ci preme anche sottolineare che i docenti coinvolti sono tecnici del settore: funzionari, segretari comunali e consulenti specializzati in campo amministrativo. Sono stati integrati alcuni temi utili ed interessanti da affrontare, che abbiamo potuto cogliere grazie all’esperienza della prima edizione che ha visto coinvolti circa 35 partecipanti tra amministratori in carica ed aspiranti, cittadini e tecnici di enti territoriali».

Aggiunge Marco Lombardi, Direttore del C.F.P.: «Questo corso, insieme ad AISPA ed alla sua Presidente Serena Gasco che ringrazio, dimostra quante persone sono interessate all’amministrazione comunale, sia come consiglieri, assessori e sindaci, ma anche come privati cittadini che desiderano frequentare un corso introduttivo nel mondo dei Comuni. Non è un caso che si incontrino persone che vogliono semplicemente qualche strumento per affrontare i numerosi concorsi, quindi appassionati che vogliono far parte dei comuni come professionisti».

Il programma è consultabile sul sito dell’associazione www.aispaentilocali.org e sono aperte le pre-iscrizioni compilando il form “Riserva un posto” al seguente link:

https://cfpcemon.it/v/formazione/conoscere-le-amministrazioni-locali