Nasce il Comitato pendolari Bra: "Tuteleremo le esigenze di chi usa il treno nelle nostre zone"

Un nuovo punto di riferimento per i pendolari locali, un organismo che ne tuteli esigenze e rappresentanza: si è costituito, nei giorni scorsi, un Comitato "non riconosciuto, volontario, apartitico e senza fini di lucro".

Spiegano i promotori: "Il Comitato avrà il compito di rappresentare le esigenze dei pendolari della Linea SFM4 Ciriè – Aeroporto – Torino – Alba del Servizio Metropolitano di Torino e della Linea Regionale Bra – Cavallermaggiore, che utilizzino quotidianamente o al bisogno, per motivi di lavoro e/o di studio, come punto di partenza o di arrivo, la stazione di Bra e di Bandito o quelle dei Comuni limitrofi, posti lungo entrambe le Linee, portando alla luce le criticità connesse e contribuendo attivamente con proposte concrete nelle occasioni di confronto con le istituzioni e gli enti preposti al trasporto ferroviario regionale".



Il Comitato collaborerà con tutti gli altri Comitati pendolari costituiti in Piemonte e, in particolare, con il neonato Comitato Pendolari Alba "con il quale si condivide la stessa linea ferroviaria e gli stessi disagi".

Il prossimo 10 settembre alle ore 18,30 si terrà presso la stazione di Bandito la prima assemblea col compito di approvare lo Statuto ed eleggere gli organi direttivi del Comitato stesso. Per informazioni è possibile contattare la mail comitatopendolaribra@gmail.com